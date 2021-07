DER AKTIONÄR Nr. 31/21: Die Welt im Lithiumrausch - so profitieren Sie!

Martin Weiß stellt zusammen mit Andreas Deutsch die spannendsten Themen aus dem Heft vor. Die Titelstory lautet diesmal: "Die Welt im Lithiumrausch. Ein gigantisches Defizit bahnt sich an - So profitieren Sie". Der Boom bei den Elektroautos hält weiter an: Allein in Deutschland wurden im Jahr 2020 insgesamt 194.163 reine E-Autos zugelassen - eine Verdreifachung gegenüber 2019. Sollte dieses Tempo beibehalten werden, könnte sich schon bald ein gigantisches Defizit anbahnen - denn eines der wichtigsten Bestandteile der Batterien für E-Autos ist Lithium.

Welche Produzenten sind hier am aussichtsreichsten positioniert? Und auf welche Aktien sollten Sie jetzt setzen? DER AKTIONÄR gibt Ihnen die passenden Antworten darauf.

Das neue Heft bekommt ihr beispielsweise hier: https://tinyurl.com/49ds35nb

Zugehörige Wertpapiere: