Deutsche Bank erhöht Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mengxian Sun sieht Grund zu vorsichtigem Optimismus. Mit einem ordentlichen dritten Quartal habe der Finanzierer von Immobilien und öffentlichen Investitionen bereits das untere Ende des angepeilten Vorsteuergewinns in diesem Jahr erreicht, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies außerdem auf hohe Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.