Deutsche Bank hebt Ziel für Astrazeneca auf 10200 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca von 10000 auf 10200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach starken klinischen Daten für die Brustkrebs-Medikamentenkandidaten Enhertu und DS-1062 lägen seine Schätzungen für beide nun deutlich über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Einfluss auf Konzernebene sei aber überschaubar und dürfte erst in einigen Jahren zum Tragen kommen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:10 / GMT

