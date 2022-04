DEUTSCHE BÖRSE - Aktie hängt am Allzeithoch fest

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 164,750 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse markierte im Juli 2020 ein Allzeithoch bei 170,15 EUR. Danach stürzte der Wert zügig auf 124,85 EUR ab.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Anfang März 2022 kam es nach einem Test der Unterstützung bei 136,95 USD zu einem dynamischen Aufwärtsschub, er die Aktie in der vorletzten Woche an das Allzeithoch führte.

Seitdem läuft sie unterhalb dieses Hochs und oberhalb des letzten Zwischenhochs in der Aufwärtsbewegung seit November 2020 bei 163,35 USD seitwärts.

Weiteres Kaufsignal, wenn …

Ein Ausbruch über 170,15 EUR auf Wochenschlusskursbasis könnte die Rally noch einmal befeuern. Ein Anstieg in Richtung 200,00 EUR wäre dann möglich. Allerdings liegt aktuell bei 175,44 EUR noch eine Pullbacklinie über die Allzeithochs aus dem Dezember 2007 und Juli 2020. Ob diese Trendlinie Wirkung entfalten kann, lässt sich aktuell schwer sagen.

Sollte der Wert allerdings per Wochenschlusskurs unter 163,35 EUR abfallen, dann wäre mit einem Rücksetzer bis 152,40 EUR oder sogar ca. 139 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse notiert nahe an wichtigen Hürden. Ein Ausbruch darüber könnte einen größeren Rallyschub einleiten.

