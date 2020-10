Deutsche Inflation auf tiefstem Niveau seit Anfang 2015

Berlin (Reuters) - Die gesenkte Mehrwertsteuer und fallende Energiekosten drücken die deutsche Inflationsrate auf den tiefsten Stand seit über fünfeinhalb Jahren.

Die Verbraucherpreise sanken im September um 0,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit eine Schätzung von Ende September bestätigte. Das war der größte Rückgang seit Januar 2015. Im August hatte die Teuerung noch bei null Prozent gelegen, im Juli bei minus 0,1 Prozent.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) sind sinkende Preise in der größten Volkswirtschaft der Währungsunion ein Problem, strebt sie doch eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an. Die Bundesregierung senkt die Mehrwertsteuer von Juli bis Ende 2020 vorübergehend, um Konsum und Wirtschaft in der Corona-Krise anzukurbeln. Während sich Waren im September binnen Jahresfrist um 1,7 Prozent verbilligten, verteuerten sich Dienstleistungen um ein Prozent. Energie war für die Verbraucher um 7,1 Prozent günstiger zu haben. Im Vorjahresvergleich verringerten sich insbesondere die Preise für Heizöl (minus 39,6 Prozent) und Kraftstoffe (minus 11,4 Prozent).