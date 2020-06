Deutsche Wohnen: Dax-Aufstieg bedeutet Verantwortung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sieht sich durch die Aufnahme in den Dax in seiner Strategie bestätigt. Das Unternehmen behalte für künftiges Wachstum die boomenden Metropolregionen im Blick, sagte Vorstandschef Michael Zahn am Freitag. Der Sprung in den Dax bedeute auch große Verantwortung. "Wir übernehmen Verantwortung für Mitarbeiter, Mieter und selbstverständlich unsere Aktionäre."

Angesichts steigender Mieten steht die Deutsche Wohnen vor allem in Berlin in der Kritik. Dort ist sie der größte private Vermieter. Mietervertreter fürchten, dass der Druck auf Mieter zunimmt, wenn der Konzern in den Dax aufsteigt. Im wichtigsten deutschen Index wird sie zum 22. Juni den Platz der Lufthansa einnehmen.

Zahn verwies auf Corona-Hilfsfonds des Unternehmens, das bundesweit mehr als 160 000 Wohnungen hält. Der Fonds hat einen Umfang von 30 Millionen Euro. "Bis heute haben uns etwa 1400 Anfragen besorgter Mieter erreicht", sagte Zahn. Die Deutsche Wohnen werde gut durch die Corona-Krise kommen./bf/DP/mne