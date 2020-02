Devon Energy wird die Dividende anheben

Der amerikanische Energiekonzern Devon Energy Corp. (ISIN: US25179M1036, NYSE: DVN) wird die Quartalsdividende um 22 Prozent auf 0,11 US-Dollar je Aktie erhöhen. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2020 (Record date ist der 15. Juni 2020). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,44 US-Dollar bezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,16 US-Dollar (Stand: 18. Februar 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Seit dem Jahr 1993 zahlt Devon Energy bereits Dividenden aus.

Devon Energy hat seinen Firmensitz in Oklahoma City im US-Bundesstaat Oklahoma. Das 1971 gegründete Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Erdöl und Erdgas tätig. Im Fiskaljahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 6,22 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Verlust von 355 Mio. US-Dollar, wie am Dienstag berichtet wurde.

Die Aktie des Konzerns weist an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 ein Minus von 14,67 Prozent auf und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 8,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Februar 2020).

Redaktion MyDividends.de