DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft verkauft ihre Beteiligung an der adesion Factoring GmbH (deutsch)

AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft verkauft ihre Beteiligung an der adesion Factoring GmbH

^ DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft verkauft ihre Beteiligung an der adesion Factoring GmbH

18.01.2021 / 20:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Autobank Aktiengesellschaft hat heute auf Grundlage der Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom heutigen Tag ihren Anteil von 36 Prozent am Stammkapital der adesion Factoring GmbH an die DORI Vermögensverwaltungs GmbH - Nürnberger Leasing Gruppe - mit Sitz in Deutschland verkauft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, er liegt aber über dem Buchwert der Beteiligung bei der Autobank. Die stillen Beteiligungen der Autobank an der adesion Factoring GmbH sollen frühestens ab dem Geschäftsjahr 2022 abgeschichtet werden.

Parallel zum Kauf wird DORI Vermögensverwaltungs GmbH - Nürnberger Leasing Gruppe - eine Kapitalerhöhung der adesion Factoring GmbH durchführen und nach Abschluss der beiden Transaktionen die Mehrheit der Anteile an der adesion Factoring GmbH halten.

Die Durchführung des Kaufvertrags und der Kapitalerhöhung durch DORI Vermögensverwaltungs GmbH - Nürnberger Leasing Gruppe - stehen unter dem Vorbehalt aufsichtsbehördlicher Genehmigungen.

Kontakt: Mag.DI Christian Sassmann Mitglied des Vorstands Christian.sassmann@autobank.at

18.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AutoBank AG Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 A - 1100 Wien Österreich

ISIN: AT0000A0K1J1

WKN: A1C27D Börsen: Freiverkehr in München (m:access); Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1161468

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1161468 18.01.2021 CET/CEST

°