DGAP-Adhoc: Geratherm Medical AG: Vorstandsernennung (deutsch)

22.10.2020 / 10:24 CET/CEST

Geratal, 22. Oktober 2020 - Der Aufsichtsrat der Geratherm Medical AG hat Herrn Christian Frick (49) mit Wirkung zum 1.1.2021 zum Vorstand ernannt.

Herr Frick wird das operative Geschäft der Geratherm Gruppe leiten und insbesondere Chancen für Medizintechnik auf dem asiatischen Markt wahrnehmen. Nach einer Einarbeitungsphase ist vorgesehen, dass Herr Frick die Gesamtverantwortung der Geratherm Gruppe mit Ablauf der geplanten Hauptversammlung 2021 übernimmt.

Herr Frick hatte nach seinem Betriebswirtschaftsstudium in Tübingen verschiedene leitende Management-Stationen bei PWC, der Voith Gruppe, Capgemini Deutschland GmbH, der Süddeutschen Beteiligung GmbH und der centrotherm international AG inne.

Für die SGL Carbon SE war Herr Frick seit 2012 im Bereich strategische Unternehmensentwicklung tätig, bevor er von 2014 bis 2015 als CEO und CFO die China Aktivitäten in Shanghai führte.

Zuletzt leitete Herr Frick den internationalen Handel mit deutschen Markenprodukten im online und offline Geschäft sowie M&A Aktivitäten der BetterLife Gruppe mit Sitz in Peking.

Geratherm Medical AG Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 98716 Geschwenda Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272 Vorstand: Dr. Gert Frank Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Kfm. Rudolf Bröcker Tel. 036205/98 0; Fax: 036205/98 115 E-Mail: info@geratherm.com www.geratherm.com

Profil: Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich sowie MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentrieren wir uns auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostik zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse - im sogenannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical im sogenannten German Entrepreneurial Index und im German Healthcare Index vertreten.

Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Geratal Deutschland Telefon: +49 (0)36205 98-0 Fax: +49 (0)36205 98-1 15 E-Mail: info@geratherm.com Internet: www.geratherm.com

ISIN: DE0005495626

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

