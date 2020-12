DGAP-Adhoc: Good Brands AG: EXIT - Verkauf Beteiligung BitterPower GmbH (deutsch)

Good Brands AG: EXIT - Verkauf Beteiligung BitterPower GmbH

Mannheim/München, den 01. Dezember 2020. EXIT -- Die Good Brands AG hat am heutigen Tage einen Anteilsverkaufsvertrag bezüglich ihrer Beteiligung an der BitterPower GmbH beurkundet. Der Vertrag sieht eine vollständige Veräußerung der durch die Good Brands AG gehaltenen Geschäftsanteile an der BitterPower GmbH vor. Das Closing / Vollzug des Anteilskaufvertrages wird im Dezember 2020 erwartet. Bei Vollzug des Anteilsverkaufs erhält die Good Brands AG eine Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 1,92 Mio. Euro. Die investierten Mittel betrugen 0,1 Mio. Euro.

