DGAP-Adhoc: OHB SE: OHB-Angebote zum Projekt Copernicus von der ESA ausgewählt (deutsch)

01.07.2020

Bremen, 01.07.2020. Die OHB System AG, eine Tochtergesellschaft des Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124 ) ist heute von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA als Hauptauftragnehmerin für die Mission CO2M (CO2 Monitoring Mission im Programm Copernicus) ausgewählt worden. Diese Mission beinhaltet die Copernicus-Satelliten, die die weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen messen werden und damit eine wesentliche Rolle für die Untersuchung der Ursache des Klimawandels und dessen Überwachung übernehmen. OHB System und OHB Italia werden außerdem zukünftig an zwei weiteren Missionen (CHIME: Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment und CIMR Copernicus Imaging Microwave Radiometer) als Unterauftragnehmer von Thales Alenia Space für die Nutzlast verantwortlich sein. Das Auftragsvolumen aus den vorgenannten heutigen Angebotsentscheidungen beläuft sich voraussichtlich auf über EUR 800 Mio. Die finalen Vertragsverhandlungen werden zeitnah beginnen, die Vertragsunterzeichnungen werden für die kommenden Wochen erwartet.

Copernicus ist ein Satelliten-Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Kommission und der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Es liefert Erdbeobachtungsdaten für den Umweltschutz, zur Klimaüberwachung, zur Einschätzung von Naturkatastrophen und für andere gesellschaftliche Aufgaben.

Der Ausschuss für Industriepolitik (IPC) der ESA hat darüber hinaus das Angebot der OHB System für die Asteroidenabwehrmission HERA für finale Verhandlungen zugelassen. Die Realisierung der HERA Mission wurde bereits begonnen. Das voraussichtliche Auftragsvolumen aus diesem Vorhaben beläuft sich auf circa EUR 130 Mio.

