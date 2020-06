DGAP-Adhoc: SIMONA Aktiengesellschaft: SIMONA übernimmt norwegischen Anbieter von Rohrleitungssystemen in der Aquakultur (deutsch)

SIMONA Aktiengesellschaft: SIMONA übernimmt norwegischen Anbieter von Rohrleitungssystemen in der Aquakultur

^ DGAP-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung SIMONA Aktiengesellschaft: SIMONA übernimmt norwegischen Anbieter von Rohrleitungssystemen in der Aquakultur

04.06.2020 / 18:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kirn, 04.Juni 2020. Der SIMONA Konzern wird einen Anteil von 75 Prozent an der Stadpipe AS, Stadlandet, Norwegen, erwerben. Stadpipe hat eine starke Stellung im Markt der Planung, Produktion und Installation von Rohrleitungssystemen für die Aquakultur. Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten in Norwegen ca. 50 Mitarbeitende. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Projektierer und Endanwender in Aquakultur, "Oil and Gas" sowie Industrie. Das Produktprogramm umfasst vor allem Rohre, Formteile, vorgefertigte Bauteile sowie Tanks aus Polyethylen (PE). Stadpipe ist ein von den Brüdern Sjåstad eigentümergeführtes Unternehmen.

SIMONA sieht den stark wachsenden weltweiten Markt von Ausrüstungen für Fischzuchtbetriebe als einen Kernmarkt, den das Kunststoff verarbeitende Unternehmen sowohl mit Produkten für Tanksysteme als auch Rohrleitungen bedienen kann.

Die Akquisition bringt SIMONA Zugang zu Projektgesellschaften und Endkunden in der Fischzucht- und Fischfangindustrie und eröffnet Chancen im weltweiten Wachstumsmarkt Aquakultur. Das Produktprogramm von Stadpipe ergänzt und erweitert das bestehende Rohr- und Formteilprogramm von SIMONA.

04.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft Teichweg 16 55606 Kirn an der Nahe Deutschland Telefon: 06752-14-997 Fax: 06752-14-738 E-Mail: eric.schoenel@simona.de Internet: www.simona.de

ISIN: DE0007239402

WKN: 723940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 1063329

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1063329 04.06.2020 CET/CEST

°