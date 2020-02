DGAP-News: 7C Solarparken AG: 200 MWp-Ziel erreicht! (deutsch)

7C Solarparken AG: 200 MWp-Ziel erreicht!

Bayreuth, 26.02.2020 - 7C Solarparken AG ( WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat ihr IPP-Portfolio auf den Meilensteinwert von 200 MWp durch eine Reihe von PV-Neubauprojekten sowie den Erwerb von PV-Bestandsanlagen in ganz Deutschland erweitert. Folgende Anlagen wurden in den letzten Wochen zum Portfolio hinzugefügt:

- Eine 0,6 MWp Dachanlage in Bernterode, Thüringen: Ein Neubauprojekt mit Komponenten von Q-Cells und Huawei. Das Projekt hat einen festen Einspeisetarif von EUR 84 / MWh, ist aber noch nicht ans Stromnetz angeschlossen.

- Eine 0,6 MWp Dachanlage in Noßwitz, Sachsen: Ein Neubauprojekt mit Komponenten von Canadian Solar und Huawei. Das Projekt hat einen festen Einspeisetarif von EUR 87 / MWh und ist seit dem 4. Quartal 2019 ans Stromnetz angeschlossen.

- Eine 0,7 MWp Dachanlage in Luckow, Mecklenburg-Vorpommern: Ein mit JA Solar Modulen und Fronius Wechselrichtern ausgestattetes Neubauprojekt, das Anfang 2020 mit einem Tarif von EUR 80 / MWh in Betrieb genommen wurde und auf seinen Netzanschluss wartet.

- Ein Portfolio von 1,9 MWp in Marchen und Wieglitz, Sachsen-Anhalt. Diese zwei Dachprojekte wurden im Zeitraum 2016-17 mit einem durchschnittlichen Tarif von EUR 107 / MWh in Betrieb genommen und sind mit Q-Cells Modulen und Huawei Wechselrichtern ausgestattet.

- Freiflächenanlagen in Calbe, Sachsen-Anhalt mit einer Gesamtkapazität von 2 MWp. Die zwei PV-Parks wurden an zwei verschiedenen Standorten in derselben Gemeinde errichtet und vollständig hausintern entwickelt. MaxSolar GmbH fungierte als Generalunternehmer. Es wurden Module von Amerisolar und Renesolar verwendet. Obwohl die Inbetriebnahme der Anlagen im Januar 2020 erfolgte, ist der Netzanschluss erst in den nächsten Monaten geplant. Bemerkenswert ist, dass ein kleiner Teil des Projekts seinen Strom auf dem Markt verkaufen und daher keinen Einspeisetarif erhalten wird. Beide Projekte wurden auf konzerneigenen Grundstücken errichtet, die Teil des PV-Estate Portfolios sind.

- Erwerb eines Dachbestandportfolios von 4,4 MWp an drei verschiedenen Standorten: Wittlich (nahe Trier, Rheinland-Pfalz), Remptendorf (Thüringen) und Dessau (Sachsen-Anhalt). Alle Anlagen wurden im Zeitraum 2018-19 mit Bisol und Suntech Modulen und SMA Wechselrichtern in Betrieb genommen. Die Anlagen haben einen durchschnittlichen Tarif von EUR 100 / MWh. 7C Solarparken erwarb auch das Grundstück (0,9 ha) einschließlich eines Logistikgebäudes in Dessau.

Steven de Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Um unseren Aktionären Wertschöpfung zu ermöglichen, haben wir versprochen uns zu einem "tier-2" Unternehmen zu entwickeln, d.h. ein 200 MWp IPP-Portfolio aufzubauen und/oder eine Marktkapitalisierung von EUR 200 Mio. zu erreichen. Gemessen an den zwei Kriterien haben wir dieses Ziel nun erreicht. Der Schwerpunkt des Managements für 2020 liegt jetzt auf der Integration der jüngsten Investitionen, der Optimierung von PV-Anlagen und dem weiteren Wachstum auf 220 MWp. Natürlich bleiben wir auf der Suche nach Gelegenheiten, die uns unserem langfristigen Ziel von 500 MWp einschließlich Betriebsführungsgeschäft näher bringen können".

Kontakt:

7C Solarparken AG Koen Boriau Vorstand An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland

FON: +49 (0)921 230557-77

FAX: +49 (0)921 230557 79

EMAIL: info@solarparken.com www.solarparken.com

