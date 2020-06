DGAP-News: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO ernennt Jörg Neuß zum General Counsel (deutsch)

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO ernennt Jörg Neuß zum General Counsel

^ DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO ernennt Jörg Neuß zum General Counsel

17.06.2020 / 15:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 17. Juni 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, deutscher Marktführer im Bereich der Wohnungsprivatisierung, hat den Juristen Jörg Neuß als neuen General Counsel gewinnen können. In seiner Rolle als General Counsel verantwortet Neuß alle juristischen Belange der ACCENTRO Real Estate AG und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Lars Schriewer.

Zuvor war Neuß bei der Kölner Wirtschaftskanzlei LLR Rechtsanwälte als Associated Partner und als Geschäftsführer der LLR Management and Strategy Consulting GmbH tätig. In der Vergangenheit bekleidete Neuß bereits diverse Führungspositionen bei IMG International Management Group, zuletzt als Vice President, Head of Legal DACH sowie als Geschäftsführer von IMG in Deutschland und in Österreich.

"Mit Jörg Neuß konnten wir einen ausgewiesenen Rechtsexperten für die Bereiche Dienstleistung, Transaktionen, Restrukturierung und Projektentwicklung gewinnen. Wir freuen uns, dass er unseren Wachstumskurs auf der absolut zentralen Position des General Counsel mitgestalten wird", erklärt Lars Schriewer, Vorstandsvorsitzender der ACCENTRO Real Estate AG.

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

( WKN: A0KFKB , ISIN: DE000A0KFKB3). https://www.accentro.de/

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17, 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 157

17.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1072619

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1072619 17.06.2020

°