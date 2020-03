DGAP-News: ATOSS Software AG: Corona-Virus: ATOSS ist vorbereitet, Geschäftsentwicklung in Q1 2020 bisher erfreulich (deutsch)

ATOSS Software AG: Corona-Virus: ATOSS ist vorbereitet, Geschäftsentwicklung in Q1 2020 bisher erfreulich

Corona-Virus: ATOSS ist vorbereitet, Geschäftsentwicklung in Q1 2020 bisher erfreulich

München, 17.03.2020. Die ATOSS Software AG mit Hauptsitz in München und elf weiteren Standorten in Deutschland und Europa ist auf eine Ausbreitung von Corona vorbereitet. Der Vorstand des Unternehmens beschäftigt sich bereits seit Anfang Februar intensiv mit dem neuartigen COVID-19 Virus und seinen Auswirkungen auf Wirtschaft und Unternehmen. Ein dediziertes Notfall-Team informiert die Mitarbeiter regelmäßig und detailliert über die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen. Deren Durchführung wird an allen Standorten mit größter Sorgfalt sichergestellt. Interne Meetings werden weitestgehend digital durchgeführt, geschäftliche Reisetätigkeiten und Teilnahmen an Veranstaltungen kritisch geprüft und auf ein notwendiges Minimum reduziert. Der aktuell gültige Notfallplan für COVID-19 stellt sicher, dass alle Mitarbeiter ihre Aufgaben ab sofort auch in Form von "Work from Home" oder nach einer "Split-Organisation" erfüllen können. Ziel der Maßnahmen ist es, den geordneten Betriebsablauf auch unter erschwerten Rahmenbedingungen so störungsfrei wie möglich aufrechtzuerhalten und den Kunden den bestmöglichen Service-Level zu bieten.

Bislang ist das erste Quartal 2020 von einem deutlichen Anstieg bei den Auftragseingängen für Softwarelizenzen gegenüber dem Vorjahr geprägt. Erneut zeigt sich: Workforce Management ist eine enorme Chance, speziell in Zeiten der Krise. Gerade bei volatiler Marktentwicklung sind Lösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung insbesondere zur Steuerung von Kurzarbeit, Arbeitszeitreduktion und -flexibilisierung entscheidend. So hatte ATOSS in der letzten großen Finanzmarktkrise 2008/2009 ohne jegliche Delle ihren Wachstumskurs bei einer exellenten Auftragslage sogar beschleunigt fortgeschrieben. Zusätzlich wird die hohe Stabilität des Geschäftsmodells durch den steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze im Rahmen der Cloud-Transformation untermauert.

Der ATOSS Vorstand und das Notfall-Team werden die Situation weiterhin genau beobachten und regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen informieren.

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

