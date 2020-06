DGAP-News: Bericht von der Hauptversammlung der USU Software AG 2020 (deutsch)

Bericht von der Hauptversammlung der USU Software AG 2020

Die diesjährige Ordentliche Hauptversammlung der USU Software AG (USU) fand heute ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Sitz der Gesellschaft (Spitalhof, 71696 Möglingen) in Form einer virtuellen Hauptversammlung statt. Angemeldete Aktionäre konnten im passwortgeschützten Internetportal unter anderem Briefwahlstimmen abgeben, Vollmachten sowie Weisungen erteilen und die Übertragung verfolgen. Ferner bestand die Möglichkeit, der Verwaltung via E-Mail Fragen zu stellen. Für angemeldete Aktionäre wurde die Hauptversammlung in Bild und Ton übertragen.

Als "ungewollte Premiere" bezeichnete der Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiter Udo Strehl bei seiner Begrüßung diese erste virtuelle Hauptversammlung der USU Software AG. Gleichwohl habe die Gesellschaft vor wenigen Wochen bereits erste positive Erfahrungen mit der virtuellen Kundenveranstaltung USU World gemacht. Im Rahmen der Vorstandspräsentation erläuterte USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl das USU-Geschäftsmodell. Anhand von Beispielen beschrieb er, wie USU als Anbieter digitaler Services von der großen Nachfrage nach Digitalisierungs-Lösungen profitiere. Um Service-Teams gerade in der Covid-19-Krise konkret zu entlasten, habe man zudem spezifische Corona-Angebote zusammengestellt, die großen Anklang fänden, beispielsweise eine intelligente Online-Hilfe für alle aktuellen regionalen Corona-Regelungen. Das Zahlenwerk für 2019 präsentierte CEO Bernhard Oberschmidt und zeigte anhand der wichtigen finanziellen Kennzahlen die nachhaltig positive Geschäftsentwicklung der USU-Gruppe auf. Zudem erlaube die Solidität der Bilanz auch zukünftiges Wachstum und weitere Investitionen. Mit dem besten Auftaktquartal der Firmengeschichte sei USU fulminant ins Jahr 2020 gestartet, so dass man trotz der aktuellen Wirtschaftskrise auch für das laufende Geschäftsjahr optimistisch sei. Oberschmidt kündigte ferner die Fortsetzung der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik an. Die Anteilseigner stimmten dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für 2019 eine Dividende von 0,40 Euro pro Aktie auszuschütten.

Neben der Verwendung des Bilanzgewinns der USU Software AG beschlossen die Aktionäre mit großer Mehrheit die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019, die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien sowie eine notwendige Satzungsänderung zur Anpassung an die Regelungen des ARUG II. Ferner wurde die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft aus Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

