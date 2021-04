Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital beantragt Notierung ihrer Stammaktien am NASDAQ Capital Market sowie Uplisting an die NEO Exchange

Clean Power Capital beantragt Notierung ihrer Stammaktien am NASDAQ Capital Market sowie Uplisting an die NEO Exchange

VANCOUVER, British Columbia und Toronto, Ontario, April 16, 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen ersten Antrag auf Notierung seiner Stammaktien (die "Stammaktien") am NASDAQ Capital Market ("Nasdaq") gestellt hat. Das Unternehmen gab zuvor am 3. Dezember 2020 bekannt, dass der Board of Directors des Unternehmens ein strategisches Komitee zusammengestellt hat, um eine Strategie zur Verbesserung seines Anlegerprofils durch eine neue Kapitalmarktstrategie mit Schwerpunkt auf den USA zu überprüfen und zu entwickeln. Als Teil der Überprüfung würde das strategische Komitee einen Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an Nasdaq prüfen.

Nach Rücksprache mit Beratern und Rechtsberatern reichte das Unternehmen seinen ersten Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an Nasdaq ein. Diese Initiative zielt darauf, dass:

- sich zusätzliche Möglichkeiten bieten werden, institutionelle Investoren und Privatanleger anzuziehen, wodurch das Unternehmen seine Investorenbasis in den USA und international erweitern kann;

- die Präsenz des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie, seine bisherigen Erfolge und Ergebnisse verbessert werden;

- die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens erhöht wird; und

- das Gesamtprofil des Unternehmens verbessert und letztendlich der Shareholder-Value gesteigert wird.

Raghu Kilambi, der CEO des Unternehmens, erklärte: "Wir sind begeistert von der Aussicht auf eine Notierung an Nasdaq. Die Initiative, eine Notierung an Nasdaq zu beantragen, ist ein wichtiger Schritt, um unsere Aktionärsbasis in den USA zu erweitern und Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt zu erhalten."

Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an Nasdaq unterliegt weiterhin der Überprüfung und Genehmigung des Erstnotierungsantrags und der Erfüllung aller geltenden Kotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Stammaktien mit Wirkung zum 26. April 2021 an der NEO Exchange ("NEO Exchange") notieren wird. Clean Power wird nach der Notierung an der NEO Exchange weiterhin unter dem Symbol "MOVE" gehandelt. Das Unternehmen hat das Delisting von der kanadischen Wertpapierbörse ("CSE") mit Wirkung zum Handelsschluss am 23. April 2021 veranlasst. Dieser Übergang wird voraussichtlich nicht die Fähigkeit aktueller Anleger beeinträchtigen, Aktien von Clean Power zu handeln.

Mit dem bevorstehenden Übergang von der CSE zur NEO-Börse positioniert das Unternehmen seine Stammaktien so, dass sie an einer vorrangigen Börse in Kanada und den USA gehandelt werden können, wodurch ein Engagement für eine erhöhte Anzahl von Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglicht wird.

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in ihren Anlagen zu suchen.

