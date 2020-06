DGAP-News: CMC Markets revolutioniert den Handel mit CFDs auf Indexfonds (ETFs) (deutsch)

CMC Markets revolutioniert den Handel mit CFDs auf Indexfonds (ETFs)

CMC Markets revolutioniert den Handel mit CFDs auf Indexfonds (ETFs)

Frankfurt am Main, 25. Juni 2020 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein führender Anbieter von Online-Trading und Contracts for Difference (CFDs), vereinfacht sein Preismodell für den Handel mit CFDs auf Indexfonds (ETFs). Die Kunden können ab sofort alle auf der eigenen Plattform NextGeneration zur Verfügung stehenden ETF-CFDs mit einem Hebel von 5:1 und ohne Haltekosten handeln. Zudem fällt für die über 500 in den USA angebotenen ETF-CFDs beim Öffnen und Schließen der Position jeweils nur eine fixe Kommission von 10 US-Dollar an, unabhängig vom Handelsvolumen.

"Bei unserem neuen, attraktiven und konkurrenzfähigen Preismodell ist der für den Anleger quasi kostenlose Hebel die eigentliche Revolution", zeigt sich Markus Kegler, Geschäftsführer der CMC Markets Germany GmbH von dem neuen Angebot überzeugt. Denn beim Handel mit ETF-CFDs muss der Anleger lediglich eine Sicherheitsleistung, die so genannte Margin, von 20 Prozent hinterlegen. Daraus entsteht ein Hebel von 5:1, der die Gewinne aber auch die Verluste verstärkt. "Das Angebot, überproportional an der Entwicklung eines gesamten Index in Form eines ETFs zu partizipieren, egal ob long oder short und zu 80 Prozent quasi fremdfinanziert, ist einzigartig auf dem deutschen Markt", so Kegler weiter.

CMC Markets bietet insgesamt mehr als 900 CFDs auf ETFs der weltweit größten Anbieter wie iShares und Vanguard auf der Handelsplattform NextGeneration an. Das Angebot umfasst zum einen ETFs auf regionale Märkte wie die USA, Deutschland oder auch China und zahlreiche Emerging Markets. Aber auch Branchen-Indizes und Alternative Märkte wie der Cannabis-Sektor, Gold-Minen und Ölproduzenten stehen für eine Diversifikation des Portfolios zur Verfügung. Auf der Webseite findet der Anleger zudem viele hilfreiche Informationen zu Regionen, Branchen und Themen und dazu die beliebtesten ETFs, die die jeweiligen Märkte abdecken.

"Die Zeiten, in denen CFDs den kurzfristig orientierten Daytradern vorbehalten waren, sind schon lange vorbei. Unser jetzt eingeführtes Preismodell für CFDs auf die immer beliebter werdenden ETFs ist ein weiterer Schritt, auch allen Anlegern ein Zuhause zu geben, die mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive und dem Wunsch nach Diversifikation an den Finanzmärkten unterwegs sind", so Markus Kegler.

Ansprechpartner für die Presse: Thomas Kranch Kranch Media UG (haftungsbeschränkt) Mozartstraße 30 64584 Biebesheim am Rhein Tel.: +49 (0) 6258 / 94 14 721 Mobil: +49 (0) 151 / 1200 2535 E-Mail: tk@kranch-media.de Web: www.kranch-media.de

Über CMC Markets Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz "CFDs") über die Handelsplattform "Next Generation" zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Disclaimer Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

