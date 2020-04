Corona-Testergebnisse zukünftig in der Blockchain verankert - CENTOGENE und Ubirch schaffen sichere Lösung für den erfolgreichen Kampf gegen COVID-19

Corona-Testergebnisse zukünftig in der Blockchain verankert - CENTOGENE und Ubirch schaffen sichere Lösung für den erfolgreichen Kampf gegen COVID-19

15. April 2020 / Rostock, Köln. Das Rostocker Life-Science Unternehmen CENTOGENE und das Kölner Blockchain Start-up Ubirch präsentieren eine gemeinsame Lösung für den erfolgreichen Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus SARS-CoV-2 auf die Wirtschaft und das soziale Leben in Deutschland. So sollen Corona-Testergebnisse zukünftig unverfälschbar in der Blockchain verankert werden und jederzeit abrufbar sein - eine Art virtueller Immunitätspass. Damit könnte die Rückkehr zum gewohnten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Alltag erheblich beschleunigt werden.

Die aktuelle Kontaktsperre kann Deutschland nicht bis zur Marktreife eines Corona-Impfstoffs aufrechterhalten. Zu schwer sind die Konsequenzen für die Wirtschaft. Auch für das gesellschaftliche Leben ist die individuelle Bewegungsfreiheit essentiell. Da das neuartige Virus sicher noch länger eine Gefahr für die Menschen darstellt, müssen die Systeme auf eine engmaschigere Kontrolle, viele Testungen, das Verfolgen von Infektionsketten und die Isolierung von potentiell Infizierten und Risikogruppen umgestellt werden. Dabei wird es in den nächsten Wochen und Monaten darum gehen, einen nachweislichen Corona-Test-Status vorweisen zu können, um dann z.B. auf einen internationalen Flug zugelassen zu werden, oder in einem kritischen Bereich arbeiten zu dürfen. Dies gilt umso mehr, sobald Antikörper-Tests zur Verfügung stehen, die ein sicherer Immunitätsnachweis gegen das Virus sein können. Dabei steht bei der Lösung die DSGVO-Konformität im Vordergrund: Die Daten der Nutzer*innen werden nach den höchsten Datenschutz-Standards nur als Hash-Wert in der Blockchain abgelegt und können ohne Autorisierung des Anwenders nicht interpretiert werden.

Die Unternehmen CENTOGENE und Ubirch haben Ihre Kräfte gebündelt, um eine schnell verfügbare, sichere Lösung anzubieten, die den Übergang in das bekannte wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben bestmöglich beschleunigt. Corona-Testergebnisse aus den Laboren von CENTOGENE werden direkt mit dem Ubirch-Verfahren in der Blockchain virtuell versiegelt, ähnlich wie man es in der realen Welt von einem Notar kennt. Wo auch immer dieser individuelle Corona-Status eines Menschen verwendet werden soll -z.B. um Einlass in einen Produktionsbetrieb, in ein Fortbewegungsmittel oder ein Krankenhaus zu bekommen - kann das vorgezeigte Ergebnis mithilfe eines hundertprozentig echten Blockchain-Zertifikats überprüft werden. Diese Form der verteilten Sicherheit hat sich bereits in anderen industriellen Umfeldern bewährt. Das IoT-basierte Verfahren eignet sich hervorragend um medizinische Daten abzusichern und verifizierbar zu machen.

CENTOGENE-CIO Volkmar Weckesser: "Wir sind überzeugt davon, dass nur ein breit angelegtes Testen, wer derzeit mit Covid19 infektiös ist, uns aus dem Lock-down führt. Dazu haben wir einen effizienten Test mit dazugehörigem Corona-Test-Portal entwickelt. Zusammen mit der Lösung von Ubirch können die Testergebnisse überall fälschungssicher abgerufen werden und öffnen so den Weg zur Normalität."

Ubirch-CEO Stephan Noller: "Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser neuen Partnerschaft, denn die Zeit drängt und es geht um viel. Mit unserer gemeinsamen Lösung wird es für Menschen möglich sein, das eigene Corona-Testergebnis jederzeit vorweisen und sich damit wieder weitgehend frei bewegen zu können. Damit haben wir einen zentralen Lösungsbaustein entwickelt, um den Lockdown schnell wieder aufheben und zu zielgenaueren Maßnahmen übergehen zu können."

Gespräche mit weiteren Partnern laufen bereits, so dass die Unternehmen davon ausgehen, zügig eine Corona Tracking-Infrastruktur aufbauen zu können, in der Ergebnisse aus Massen-Screenings verwendet werden können, um Menschen aus der Quarantäne zu entlassen bzw. wieder vollumfänglich am Wirtschafts- und Sozialleben teilhaben zu lassen.

Über Ubirch: Ubirch ist der Spezialist für Blockchain-basierte Technologie im Bereich IoT mit Standorten in Köln, Berlin und München. Das Team besteht aus erfahrenen Spezialisten für Kryptographie, Blockchain und datengetriebene Geschäftsmodelle. Ubirch richtet sich vor allem an Kunden aus den Segmenten Industrie, Smart Cities, Versicherungen, IoT-Startups, Energieversorgung und Logistik. Bestehend aus einem extrem leichtgewichtigen Client für Sensor-Firmware und dem dazu passenden Cloud-Backend ermöglicht Ubirch mit dem Produkt "Blockchain for Things" Datensicherung auf Militärstandard und bietet so neue Geschäftsmodelle für das Internet der Dinge. Innovative Kryptographie- und Blockchain-Technologien garantieren die Vertrauenswürdigkeit von IoT-Daten. Weitere Informationen unter www.ubirch.com

Über CENTOGENE: CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. Dezember 2019 umfasste diese etwa 2,1 Milliarden Datenpunkte von rund 500.000 Patienten aus über 120 Ländern - das entspricht durchschnittlich 600 Datenpunkten pro Patienten.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit. sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. Dezember 2019 hat das Unternehmen bei über 40 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 35 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE AG Ben Legg Corporate Communications press@centogene.com

MC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter 0211 529252 22 / 0211 529252 27 centogene@mc-services.eu

Ubirch GmbH Eva Breuer Mobil: +49 175 18 333 81 presse@ubirch.com

