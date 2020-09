DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE vermietet rund 4.600m2 in Düsseldorfer Bürokomplex (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE vermietet rund 4.600m2 in Düsseldorfer Bürokomplex

DEMIRE vermietet rund 4.600m2 in Düsseldorfer Bürokomplex

- Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau mietet 1.500 m2

- Neuer Außenauftritt als 'TRIO Campus Heerdt' gelauncht

- Aktives Asset-Management der DEMIRE zahlt sich auch für Mieter aus

Langen / Düsseldorf, den 18. September 2020. Die Repositionierung des Bürokomplexes in der Wiesenstraße 70 im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt geht voran: Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ( ISIN: DE000A0XFSF0 ) hat Mietverträge über insgesamt rund 4.600m2 für für das Gebäude mit dem neuen Namen "TRIO Campus Heerdt" in Düsseldorf abgeschlossen. Unter den neuen Mietern befindet sich unter anderem die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (SVLFG), die Ende August auf knapp 1.500 m2 eingezogen ist.

Mit ingeamt acht Neuvermietungen sinkt die Leerstandsquote auf knapp 19 Prozent. Der aktuelle WALT des Objekts beträgt 3,4 Jahre.

Im Mittelpunkt der Repositionierung, welche mit der Strategie- und Kreativagentur Pixel Brands GmbH (pxl) entwickelt und umgesetzt wurde, steht das erlebbare Musterbüro, welches die örtliche Begehung mit digitalen Impulsen verbindet. So können Ausbaumöglichkeiten greifbar gemacht und zahlreiche auf den Kunden und seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitswelten direkt virtuell vorgestellt werden.

Der Büro-Campus Trio liegt im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt. Der Standort verfügt über eine gute Nahversorgung, der Öffentliche Personennahverkehr ist fußläufig erreichbar. Die Innenstadt von Neuss und Düsseldorf ist wenige Fahrminuten entfernt, es besteht zudem eine gute Anbindung an das deutsche Autobahnnetz.

Weitere Informationen stehen auf der Objekt-Homepage Trio-Duesseldorf.de zur Verfügung.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - REALize Potential

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potentialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt zum 30. Juni 2020 über einen Immobilienbestand von 84 Objekten mit einer Vermietungsfläche von mehr als 1,1 Million Quadratmetern und einem Marktwert von mehr als EUR 1,5 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Über Pixel Brands GmbH

pxl - we make your tenants love Mondays

pxl berät Projektentwickler und Investoren kaufmännisch sowie bei der Positionierung und Konzeptionierung von Immobilien - ob im Bestand oder auf der grünen Wiese. Als Strategie- und Kreativagentur bietet das interdisziplinäre Team aus Immobilienexperten und Kreativen einen ganzheitlichen Blickwinkel in Bezug auf Fragestellungen rund um ein durchdachtes Immobilien- und Vermarktungskonzept. Das Ziel "making your tenants love Mondays" ist Ansporn in einem jedem Projekt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf verfügt über einen weiteren Standort in Wien, Österreich.

Investorenkontakt: Michael Tegeder Head of Investor Relations & Corporate Finance DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: + 49 6103 3724944 Email: tegeder@demire.ag

