DGAP-News: EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Vertriebszahlen 2021 (deutsch)

EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Vertriebszahlen 2021 Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2022 geplant

- Umsatz wächst um 34 Prozent auf EUR 50,4 Mio.

- Neu-ARR steigt um 68 Prozent auf EUR 8,9 Mio.

- SaaS-Gesamtkundenzahl erhöht sich um 1.018 auf über 4.000

- Integration der Business Keeper GmbH weitestgehend abgeschlossen

- Starkes Wachstum bis 2025 geplant. Mittelfristziel von EUR 130 Mio. Umsatz bestätigt

München - 27.01.2022

Die EQS Group AG ( ISIN: DE0005494165 ) hat nach nunmehr vorliegenden vorläufigen ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von EUR 50,4 Mio. erzielt (Vorjahr EUR 37,6 Mio.). Die Steigerung zum Vorjahr beträgt rund 34 Prozent. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 8,9 Mio. Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 1.018.

Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021 liegt innerhalb der Erwartungen und ist durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen von Business Keeper GmbH, Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag in Höhe von EUR 7,7 Mio. Das Neukundenwachstum liegt weit über der bisherigen Guidance von November 2021. Vor allem im vierten Quartal nahm die Dynamik mit 425 Neukunden deutlich zu. Dies ist umso bemerkenswerter als die nationale Gesetzgebung zur verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union in nahezu allen Mitgliedsstaaten noch nicht umgesetzt wurde.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Die Dynamik der Neukundengewinnung im vierten Quartal zeigt den Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2022 auf. Wir haben unsere Position als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme weiter ausgebaut und die Integration der Business Keeper GmbH so gut wie abgeschlossen. Daher starten wir mit großer Zuversicht in das neue Geschäftsjahr und sind uns sicher, die hohen Zuwächse bei Neukunden mit Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in Deutschland noch weiter zu steigern."

Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group AG bereitet sich darauf seit mehr als einem Jahr intensiv vor, um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen.

Ausblick Starkes Wachstum im Jahr 2022 Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 50 Prozent auf dann EUR 65 Mio. bis EUR 75 Mio. Die Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern sollen weiterhin hoch bleiben. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 6 Mio. bis EUR 10 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, wird ein Volumen von EUR 11 Mio. bis EUR 16 Mio. erwartet. Zudem sollen 2.500 bis 3.500 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des ersten Halbjahres 2022 erfolgt.

Mittelfristziel 2025 bestätigt Die EQS Group AG bestätigt ihre Zielsetzung, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent zu erzielen.

Vorläufige Kennzahlen zum Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 liegen noch nicht vor. Das Ergebnisziel wurde allerdings bereits nach neun Monaten erreicht. Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und den Geschäftsbericht publiziert die EQS Group AG am 25. März 2022.

Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.

Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Arbeitsschritte in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Geschäftspartnermanagement, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 550 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Mob.: +49 175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 444 430-000 Fax: +49(0)89 444 430-049 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com

