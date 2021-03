DGAP-News: Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als 'Overall Data Analytics Company of the Year' ausgezeichnet (deutsch)

Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als 'Overall Data Analytics Company of the Year' ausgezeichnet

Exasol beim Data Breakthrough Award 2021 als "Overall Data Analytics Company of the Year" ausgezeichnet

Hochperformante Analytics-Datenbank von Exasol zum zweiten Mal in Folge von führendem Awards-Programm der Branche prämiert

Nürnberg, den 25. März 2021 - Exasol, Hersteller der gleichnamigen hochperformanten Analytics-Datenbank, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 2021 Data Breakthrough Awards zum Gewinner in der Kategorie "Overall Data Analytics Company of the Year" gekürt wurde. Organisiert wird das Awards-Programm von Data Breakthrough, einem unabhängigen Institut für Market Intelligence, das auf diesem Wege herausragende Unternehmen, Technologien und Produkte im globalen Markt für Datentechnologie würdigt. Exasol konnte bei den Data Breakthrough Awards bereits das zweite Jahr in Folge eine Auszeichnung erringen. 2020 wurde die High-Performance Analytics-Datenbank von Exasol als "In-Memory Solution of the Year" prämiert.

Mit der In-Memory-Analytics-Datenbank von Exasol erhalten Unternehmen schnelleren Zugriff auf ihre Datenbestände und können so detaillierte bereichsübergreifende Entscheidungen treffen, die echte Datendemokratisierung und Storytelling ermöglichen. Ob in der Cloud, lokal auf eigenen Servern oder im Rahmen von Hybrid-Strategien, die Datenbank von Exasol kann in jeder Umgebung eingesetzt werden und liefert selbst bei einer hohen Anzahl von gleichzeitigen Nutzern eine unübertroffene Performance zu stets kalkulierbaren Kosten. Mit der nativ in der Datenbank integrierten Schnittstelle lassen sich Analysen innerhalb der Datenbank in verschiedenen Programmiersprachen u.a. R, Python, Java und Lua ausführen. Exasol unterstützt darüber hinaus Data Vault Modelle und hilft Unternehmen so, agil zu bleiben und Steigerungen im Hinblick auf Volumen, Komplexität und Verteilung von Daten zu beherrschen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir bei den Data Breakthrough Awards als ,Best Overall Data Analytics Company of the Year' ausgezeichnet wurden. Die Markteinführung von Exasol V7 im Jahr 2020 war ein wichtiger Meilenstein für uns, weil wir neue Funktionen vorgestellt haben, die unsere Kunden in ihren Analyseaufgaben weiterbringen. Die Auszeichnung ist ein weiterer Beleg für unsere führende Position im Bereich Datenanalyse. Exasol befindet sich auf einem ehrgeizigen Wachstumskurs, und ich freue mich auf den Weg, der vor uns liegt", sagte Mathias Golombek, CTO von Exasol.

Die Data Breakthrough Awards sind das führende Awards-Programm zur Würdigung von Innovatoren, Branchenführern und Visionären aus aller Welt im Bereich der Datentechnologie. Verliehen werden die Auszeichnungen in den Kategorien Data Analytics, Big Data, Business Intelligence, Datenspeicherung und vielen mehr. Für den Data Breakthrough Award 2021 wurden mehr als 1.450 Bewerbungen aus der ganzen Welt eingereicht.

"Die Analytics-Datenbank von Exasol bietet Unternehmen weltweit eine konkurrenzlose Performance, deutlich reduzierte Gesamtbetriebskosten, völlige Anpassungsfreiheit ohne Herstellerbindung sowie die Möglichkeit, KI, ML und BI für Standard- und erweiterte Analysen direkt und unter Verwendung einer beliebigen Data-Science-Sprache in der Datenbank zu konsolidieren", so James Johnson, Managing Director von Data Breakthrough. "Diese Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Flexibilität und die erweiterten Data-Science-Funktionen versetzen Unternehmen in die Lage, sich so schnell zu bewegen, wie sich die Welt verändert."

Über Exasol Exasol bietet eine leistungsstarke und hoch performante In-Memory-Analytics-Datenbank, die Unternehmen darin unterstützt, die Art und Weise, wie sie mit Daten arbeiten, zu verändern. Dank ihrer Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht sie die Umsetzung von langfristigen Datenstrategien im Unternehmen. Die In-Memory-Analytics-Datenbank ist On-Premises und in der Cloud verfügbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.exasol.com/de

Über Data Breakthrough Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Plattform für Market Intelligence und die Würdigung innovativer und führender Unternehmen aus dem Technologiebereich, hat sich das Data Breakthrough Awards-Programm zum Ziel gesetzt, herausragende Technologien, Services, Unternehmen und Produkte im Bereich der Datentechnologien zu würdigen. Das Data Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Würdigung der Erfolge von Datenunternehmen und -lösungen in verschiedenen Kategorien wie Data Analytics, Management, Infrastruktur und Hardware, Speicher, Business Intelligence und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter DataBreakthroughAwards.com.

