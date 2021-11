Fast Finance24 Holding AG: blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2021 zurück und erwirtschaftet ein starkes Ergebnis nach Steuern von 4,42 Mio. EUR

^ DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Fast Finance24 Holding AG: blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2021 zurück und erwirtschaftet ein starkes Ergebnis nach Steuern von 4,42 Mio. EUR

30.11.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Fast Finance 24 Holding AG blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2021 zurück und erwirtschaftet ein starkes Ergebnis nach Steuern von 4,42 Mio. EUR

Berlin, den 30.11.2021 Die Fast Finance 24 Holding AG ( ISIN: DE000A1PG508 ) präsentiert für das dritte Quartal 2021 ein sehr gutes Ergebnis.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten die Erträge um 5,3 Mio. EUR gesteigert werden. Zum Stichtag 30.09.2021 beträgt der Jahresüberschuss nach Steuern 4,42 Mio. EUR.

Gesamtergebnisrechnung / Vergleich der Quartalszahlen 2020/2021 3. Quartal 3. Quartal 2020 2021 Erträge 1.243,00 5.345.557,30 EUR EUR Jahresüberschuss 20.591,21 4.423.154,95 EUR EUR Die positiven Erlöse in der Bilanz von FF24 AG stammen auch im dritten Quartal 2021 mehrheitlich aus der Neustrukturierung der OK.de Unternehmensgruppe. Die Ausrichtung der Freemail- und Vergleichsplattform OK.de hin zu einem FinTech-Dienstleister wird somit weiter vorangetrieben.

Die Beteiligungen der FF24 AG an der US-amerikanischen FF24 Pay Corp. (vormals Standard Vape Corporation) sowie die Beteiligungen an der OK.de Unternehmensgruppe werden erstmals in vollem Umfang im Jahresabschluss der FF24 AG Berücksichtigung finden. Der Vorstand geht davon aus, dass dies einen weiteren positiven Einfluss auf die Geschäftszahlen haben wird.

Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierböser unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.

Kontakt: Fast Finance 24 Holding AG Andreas Garke (CEO) An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main Tel: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 Web: fastfinance24.com

30.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG Uhlandstraße 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/

ISIN: DE000A1PG508

WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1252701

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1252701 30.11.2021

°