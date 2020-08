DGAP-News: FourWorld Capital erbittet Auskunft vom Vorstand der TLG Immobilien AG über das Verhältnis zu Aroundtown (deutsch)

FourWorld Capital erbittet Auskunft vom Vorstand der TLG Immobilien AG über das Verhältnis zu Aroundtown

^ DGAP-News: FourWorld Capital Management LLC / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges FourWorld Capital erbittet Auskunft vom Vorstand der TLG Immobilien AG über das Verhältnis zu Aroundtown

18.08.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FourWorld Capital, die mit gut 2% an der TLG Immobilien AG ( ISIN DE000A12B8Z4 ) beteiligt sind, hat sich in zwei Briefen vom April und August 2020 an den Vorstand der TLG gewandt. Hintergrund sind Ereignisse im Zusammenhang mit der Übernahme der TLG durch die Aroundtown SA. FourWorld Capital ist besorgt, dass TLG bereits wie ein durch einen Beherrschungsvertrag verbundenes Unternehmen geführt wird, obwohl ein solcher Vertrag bisher weder besteht noch angekündigt wurde.

FourWorld Capital bittet den Vorstand der TLG um Auskunft über:

* den Ausschluss/die Nichtwiederaufnahme der TLG aus dem SDAX trotz eines Freefloats von mehr als 10%

* die Rechtzeitigkeit der Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen eines Großaktionärs

* die Gründe für die stark heruntergefahrene Kapitalmarktkommunikation durch TLG (warum hat TLG beispielsweise den Wechsel im Vorstand im August 2020 nicht kommuniziert?)

* den Wechsel in den General Standard und dessen späte Veröffentlichung (Beschluss vom 4. März, veröffentlicht am 31. März 2020)

* die Folgen für TLG aus dem Auseinanderdriften der Geschäftsentwicklungen (deutlich besseres Wachstum bei TLG als bei Aroundtown auch mit TLG)

* den Stand der Umsetzung erwarteter Synergiemaßnahmen

* den Stand der Umsetzung des Business Combination Agreement

FourWorld Capital möchte als Minderheitsaktionär sicherstellen, dass TLG, solange kein Beherrschungsvertrag mit der Aroundtown SA besteht, von seinem Vorstand als eigenständiges Unternehmen im besten Interesse der Gesellschaft und aller ihrer Aktionäre geführt wird. Auf den Brief vom April 2020 hatte FourWorld Capital keine Antwort erhalten.

Die Briefe von FourWorld Capital an TLG sind abrufbar unter https://www.fourworldcapital.com/tlgimmobilien-de.

Important notice:

This press release is for information purposes only, and the information contained herein does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to purchase or subscribe to any securities or other financial instruments in any jurisdiction. Similarly, it does not give and should not be treated as giving legal, tax, investment, financial, or other advice. The information in this press release has no connection with the investment objectives, financial situation or specific needs of any recipient. It should not be regarded by recipient as a substitute for exercise of their own judgement. The recipient alone assumes the sole responsibility of evaluating the merits and risks associated with the use of the information provided in this press release before making any decisions based on such information. All opinions expressed herein are subject to change without notice. The release, publication or distribution of this announcement in certain jurisdictions other than the Federal Republic of Germany may be restricted by law. Persons who are resident in, or are subject to, other jurisdictions should inform themselves of, and observe, any applicable requirements. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of this press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

Kontakt: FourWorld Capital Management LLC 7 World Trade Center, Floor 46 New York, NY 10007 United States of America ir@fourworldcapital.com

18.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1119641 18.08.2020

°