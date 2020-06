DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec beliefert international aktiven asiatischen Pharmakonzern (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec beliefert international aktiven asiatischen Pharmakonzern

IBU-tec beliefert international aktiven asiatischen Pharmakonzern

- Nächster Pharmakonzern ordert bei IBU-tec für Medikament zur Blutdrucksenkung

- IBU-tec sieht weiteres Potenzial für Vertrieb des zinnorganischen Katalysators

- Weltweit leiden mehr als 1,1 Mrd. Menschen an Bluthochdruck

Weimar, 30. Juni 2020 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5 ) verbucht einen weiteren Vertriebserfolg im Pharma-Bereich. Erstmals beliefert IBU-tec jetzt einen international agierenden Pharmakonzern aus Asien mit einem chemischen Katalysator für ein Generikum zur Blutdrucksenkung. Die erste Lieferung im zweistelligen Tonnenbereich ist bereits erfolgt und abgerechnet. Erst kürzlich hatte ein anderer globaler Pharmakonzern eine Vereinbarung zum Bezug dieses Katalysators von IBU-tec außerplanmäßig verlängert. Die zinnorganische Verbindung ist ein Produkt der IBU-tec-Tochter BNT Chemicals.

IBU-tec sieht für den Vertrieb des zinnorganischen Katalysators in den kommenden Jahren weiteres Absatz- und Umsatzpotenzial. Die Zahl der an Bluthochdruck erkrankten Menschen ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile leiden weltweit mehr als 1,1 Mrd. Menschen an Hypertonie, ein zunehmender Teil davon in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Unsere jüngsten Erfolge in der Pharmaindustrie stimmen uns optimistisch. Zudem untermauern sie die breite Diversifizierung von IBU-tec. Gleichzeitig gehören ja beispielsweise Batteriematerialien und Lösungen zur Luftreinhaltung zu den Bereichen, in denen wir stark sind. Mit eigenen Produkten für die Pharmaindustrie erschließen wir nun weitere Potenziale."

Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de

ISIN: DE000A0XYHT5

WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange EQS News ID: 1082033

