DGAP-News: MERKUR PRIVATBANK schlägt Erhöhung der Dividende auf 0,45 EUR vor (deutsch)

München, 3. Mai 2022 - Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat der MERKUR PRIVATBANK KGaA haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung die Anpassung der Dividendenstrategie beschlossen und schlagen eine Erhöhung der diesjährigen Dividende auf 0,45 EUR pro Aktie vor.

Aufgrund der sehr guten Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr haben Aufsichtsrat und Geschäftsleitung beschlossen, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 0,45 EUR vorzuschlagen. Beim gegenwärtigen Kurs der Aktie von 14,6 EUR (Stand: 03.05.) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,1 %.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Übernahme der Bank Schilling wird die Dividendenstrategie angepasst. Demnach soll zukünftig die Grunddividende von 0,20 EUR auf 0,30 EUR je Aktie erhöht werden. Für die Ausschüttungsquote der Dividende streben Geschäftsführung und Aufsichtsrat eine Quote von 40 % an, soweit dies die regulatorischen Kapitalanforderungen zulassen.

"Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration der Bank Schilling, stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Das spiegelt sich auch in der geänderten Dividendenstrategie wider.", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Die MERKUR PRIVATBANK bekennt sich zu einem nachhaltigen Wachstumskurs und erhöht die Attraktivität der Aktie für die Anleger durch die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende und der zukünftigen Dividendenstrategie. Der Weg für ebenso große und nachhaltige Erfolge in der Zukunft ist somit geebnet, da die MERKUR PRIVATBANK auch in 2022 mit einem erneuten Wachstum rechnet. Trotz andauernder Herausforderungen wie den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekrieges und der immer noch bestehenden Corona-Krise konnte die MERKUR PRIVATBANK ihren Wachstumskurs 2021 erfolgreich fortsetzen. Mit einer Bilanzsumme von 2,72 Mrd. EUR (2020: 2,68 Mrd. EUR) festigt die MERKUR PRIVATBANK ihre Position als größte inhabergeführte Privatbank in Süddeutschland.

Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,7 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

