One Square Advisory Services GmbH: Wirecard AG: Einladung zur Telefonkonferenz mit Informationen für die Anleihegläubiger der Wirecard AG über die aktuellen Entwicklungen und Handlungsoptionen

22.06.2020 / 13:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 22. Juni 2020 - Am 18. Juni 2020 gab Wirecard AG bekannt, dass der Veröffentlichungstermin für den Jahres- und Konzernabschluss 2019 verschoben wird, da über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren. Am 19. Juni 2020 gab die Gesellschaft bekannt, dass Markus Braun mit sofortiger Wirkung als Vorstand zurücktritt und James Freis zum Interims-CEO berufen wurde. Aufgrund dieser Meldungen hat der Anleihekurs der EUR 500,000,000 0.50% 19/24 ( WKN: A2YNQ5 / ISIN: DE000A2YNQ58), emittiert von der Wirecard AG (die "Anleihe") um über 80% in den vergangenen Tagen nachgegeben. Vor dem Hintergrund dieser jüngsten Entwicklungen ist die Bündelung der Interessen der Anleihegläubiger sowie deren Vertretung in potentiellen Restrukturierungsgesprächen oder einer ggf. drohenden Insolvenz zwingend erforderlich, um die vorhandenen Werte für die Anleihegläubiger zu sichern und die Interessen der Anleihegläubiger bestmöglich durchzusetzen. One Square Advisors und ein Team von Kirkland & Ellis laden daher alle Anleihegläubiger kurzfristig zu einer Telefonkonferenz am Dienstag, den 23.06.2020 um 15.30 Uhr CEST / 14.30 Uhr BST ein, bei der über die aktuellen Entwicklungen berichtet werden soll. Weiter wird es eine erste, vorläufige Einschätzung zu den Handlungsoptionen der Anleihegläubiger geben. Die Investorentelefonkonferenz wird ausschließlich in englischer Sprache abgehalten werden und auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Zur Teilnahme an der Investorentelefonkonferenz sind alle bestehende Gläubiger der Anleihe eingeladen. Die Telefonkonferenz richtet sich nicht an Presse, andere Stakeholder oder Buyside-Investoren. Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

* Titel: Wirecard AG - Current Information for Bondholders

* Datum/Uhrzeit: Dienstag, den 23.06.2020 um 15.30 Uhr CEST / 14.30 Uhr BST

* Einwahldaten Deutschland: +49 69201744220

* Einwahldaten UK / International: +44 2030092470

* Einwahldaten USA: +1 8774230830

* PIN: 54427031#

One Square Advisors hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren, u.a. vertritt One Square Advisors als gemeinsamer Vertreter die Interessen der jeweiligen Anleihegläubiger in den Insolvenzverfahren von AirBerlin, Rickmers (jeweils zusammen mit Kirkland & Ellis) und SolarWorld. One Square vertritt in Zusammenarbeit mit einem Team von Kirkland bereits die Interessen mehrerer institutioneller Gläubiger und empfiehlt allen Gläubigern der Wirecard AG zur bestmöglichen Wahrung ihrer Rechte, ihre Interessen zu bündeln und sich entsprechend vertreten zu lassen. Weitere Informationen erhalten Gläubiger neben einer Teilnahme an der Telefonkonferenz auch durch eine Registrierung bei uns auf unserer Homepage oder unter wirecard@onesquareadvisors.com. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstrasse 36 D-80333 München Fax: +49-89-15 98 98-22 email: wirecard@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

1075273 22.06.2020

