DGAP-News: PANTAFLIX AG: PANTALEON Films Serienproduktion DAS LETZTE WORT ab 17. September weltweit auf NETFLIX online verfügbar (deutsch)

PANTAFLIX AG: PANTALEON Films Serienproduktion DAS LETZTE WORT ab 17. September weltweit auf NETFLIX online verfügbar

München, 14. August 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7), freut sich auf den Start der Serie DAS LETZTE WORT. Am 17. September 2020 ist es soweit und Fans können die Produktion auf NETFLIX streamen.

Anke Engelke übernimmt in der sechsteiligen Dramedy DAS LETZTE WORT die Hauptrolle. Ebenfalls als Hauptdarsteller an ihrer Seite agiert Thorsten Merten, der gleichzeitig die Idee zur Realisierung der Serie lieferte. In weiteren Rollen sind Johannes Zeiler, Nina Gummich, Aaron Hilmer, Claudia Geisler-Bading, Gudrun Ritter und Juri Winkler u. v. m. zu sehen. Showrunner der Serie sind Aron Lehmann ("Das schönste Mädchen der Welt", "Die letzte Sau", "Highway to Hellas") und Carlos V. Irmscher. Als Headautoren verantworten Lehmann und Irmscher auch die Drehbücher gemeinsam mit den Autorinnen Nora Valo und Carolina Zimmermann. Zum Produzententeam von PANTALEON Films gehören Dan Maag und Daniel Sonnabend. Regie fuhrten Aron Lehmann (Folge 1-3) und Pola Beck (Folge 4-6).

Kurzinhalt: Der Tod ist eine trostlose Angelegenheit, aber mussen es Beerdigungen deswegen auch sein? Als ihr Mann nach 25 Jahren Ehe plötzlich stirbt, bricht fur Karla Fazius (Anke Engelke) eine Welt zusammen. Unerwartet und zum Erstaunen ihrer Familie findet sie jedoch neue Energie in einer neuen Berufung: Sie wird Trauerrednerin. Auf dem Weg, ihre eigene Lebenslust wiederzugewinnen, begleitet sie fortan andere Trauernde und gibt sich dabei alle Muhe, jede einzelne Regel der Bestattungsbranche zu brechen. Sehr zum Leidwesen von Bestatter Andreas Borowski (Thorsten Merten). Gleichzeitig tut sie sich aber schwer, ihren eigenen Verlust zu uberwinden und sturzt dadurch ihre Familie immer mehr ins Chaos. In den insgesamt sechs Folgen werden verschiedene Geschichten von Trauer, Tod und dem Weiterleben erzählt: Mal lustig, mal traurig und immer ein bisschen absurd - wie das Leben sie schreibt. Denn egal was andere sagen - der Tod hat nicht das letzte Wort!

"Wir sind sehr stolz auf dieses besondere Format mit einem nicht ganz so alltäglichen Thema. Es war eine große Herausforderung, die richtige Balance zwischen Lachen und Weinen zu treffen. Mit Anke Engelke und Aron Lehmann haben wir tagtäglich eine gigantische Energie rund um dieses Projekt gespürt. Das sieht man dann auch am Resultat. DAS LETZTE WORT ist definitiv eines unserer bisher besondersten Projekte. Und ziemlich sicher eines der Schönsten", sagt Dan Maag, Geschäftsführer von PANTALEON Films.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

