DGAP-News: Plenum Investments AG stark engagiert bei weltweit erster CAT Bond Transaktion des Roten Kreuzes (deutsch)

Plenum Investments AG stark engagiert bei weltweit erster CAT Bond Transaktion des Roten Kreuzes

^ DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Kryptowährung / Blockchain Plenum Investments AG stark engagiert bei weltweit erster CAT Bond Transaktion des Roten Kreuzes

25.03.2021 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der vom dänischen Roten Kreuz gesponserte CAT Bond ist die weltweit erste Anleihe zur Deckung von Vulkankatastrophenrisiken. Ziel ist die unverzügliche Bereitstellung finanzieller Mittel für Katastrophenhilfe überwiegend in Entwicklungsländern. Gemäss den Aussagen der Initiatoren leben weltweit rund 500 Millionen Menschen in der Nähe von 1.500 aktiven Vulkanen.

Der CAT Bond ist ein Pilotprojekt und das Ergebnis einer globalen Partnerschaft aus gemeinnützigen humanitären Organisationen, Rückversicherern, Modellierern, Strukturierern und Kapitalmarktteilnehmern.

«Dieser CAT Bond ist wegweisend in vielerlei Hinsicht», so Dirk Schmelzer, Portfoliomanager und Mitglied des Nachhaltigkeitskomitees der Plenum Investments AG in Zürich. So erfolgt das Settlement des Bonds mit Blockchain-Technologie und es wird eine neuartige Modellierung verwendet. Die Transaktion ist ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz von Katastrophenanleihen im humanitären Bereich. Dirk Schmelzer weiter: «Zwar hat die Weltbank diesen Weg bereits vor einigen Jahren beschritten, doch neu ist, dass dieses Konzept nun auch im nicht-staatlichen Sektor umgesetzt wird.»

Aus Portfoliosicht handelt es sich bei der Anleihe um einen willkommenen «Diversifier» für konservativ ausgerichtete CAT Bond Fonds, da das Risiko gut modellierbar ist und der Auszahlungsmechanismus auf prarametrischer Basis ein hohes Mass an Transparenz gewährleistet. Auch ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis dieses CAT Bonds mit einem Multiplikator über 2 so gepreist, dass sowohl Sponsor als auch Anleger ein ausgewogenes Kosten-Ertrags-Verhältnis erzielen.

«Es bleibt zu hoffen, dass dieses Pilotprojekt Nachahmer findet. Auf den Notfall vorbereitet zu sein, ist nicht nur ein klares Bekenntnis zu helfen, sondern zeigt auch eindrucksvoll, dass der Kapitalmarkt mit Hilfe von CAT Bonds seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden kann», ergänzt Nico Rischmann, der gemeinsam mit Dirk Schmelzer im Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit tätig ist.

Der CAT Bond des Roten Kreuzes ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer gezielten Absicherung gefährdeter Gebiete auf dieser Welt. Mit ihrer hohen finanziellen Beteiligung an dieser Emission will die Plenum Investments AG auch das Bewusstsein dafür stärken, welchen Nachhaltigkeitsbeitrag die Anlageklasse CAT Bonds leisten kann.

Plenum Investments AG

Plenum Investments AG ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter Investment Manager für institutionelle und professionelle Kunden. Die Kernkompetenz liegt im Management von Naturkatastrophen- und Langlebigkeitsrisiken sowie regulatorischem Versicherungskapital. Der Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten und nachhaltigen Anlagelösungen. Im UCITS CAT Bond Fund Segment gehört Plenum Investments AG zu den etablierten Anbietern und ist führend in der Nachhaltigkeitsanalyse des kapitalmarktbasierten Transfers von Versicherungsrisiken.

Pressekontakt:

Plenum Investments AG I Nico Rischmann e-mail: nico.rischmann@plenum.ch I Telefon: +41 43 488 57 92 I www.plenum.ch

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1178564 25.03.2021

°