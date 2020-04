Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave meldet Patent für schnellen Nachweis von Ausbrüchen neu auftretender viraler Erkrankungen wie COVID-19 an

Sixth Wave meldet Patent für schnellen Nachweis von Ausbrüchen neu auftretender viraler Erkrankungen wie COVID-19 an

- Der vorgeschlagene Schnelltest für virale Erkrankungen wie COVID-19 basiert auf der zuvor entwickelten Plattform für molekular geprägte Polymere.

- Die Testplattform hat das Ziel, das Vorkommen von Viren zu erkennen, ohne auf die Existenz von Antikörpern angewiesen zu sein, bis zu deren Auftreten im Körper Wochen vergehen können.

- Die Testplattform könnte schnell eingeführt werden, um sowohl auf neue Viren als auch auf Mutationen zuvor entdeckter Viren zu testen.

- Das Potenzial für eine kolorimetrische Reaktion kann innerhalb von Minuten einen Hinweis auf das Vorhandensein eines Virus geben.

- Das Team hat zuvor Explosive Detection Wipes (Wischtücher zur Sprengstofferkennung) entwickelt, die bei Kontakt mit Materialien zur Herstellung von Bomben innerhalb von 30 Sekunden kolorimetrische Veränderungen hervorrufen.

Vancouver, British Columbia - (3. April 2020) - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE: SIXW) (OTC: ATURF) (FSE: AHUH) ("Sixth Wave" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Patentanmeldung Nr. 63000977 - Die Verwendung von molekular geprägten Polymeren zum schnellen Nachweis neu auftretender viraler Erkrankungen wie das für COVID-19 verantwortliche SARS-CoV-2-Virus, beim US-Patent- und Markenamt (die "Accelerated Detection MIPs" oder "AMIPs") eingereicht hat.

COVID 19 und die Notwendigkeit einer schnellen Diagnose

Virale Pandemien wie COVID 19 sind eine schnell aufkommende Bedrohung für die globale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität. Im Gegensatz zu bakteriellen Infektionen, für die eine breite Palette von Antibiotika-Therapien entwickelt wurde, gibt es bei neuen Virusinfektionen nur sehr wenige bereits bestehende Behandlungen. Die Weltgesundheitsorganisation hat dementsprechend einen öffentlichen Gesundheitsnotstand und einen dringenden Bedarf an schnellen Diagnosen, Impfstoffen und Therapeutika zum Nachweis, zur Vorbeugung und zur Eindämmung des COVID 19-Virus festgestellt. Der Erfolg dieser Abhilfebemühungen wird weitgehend von Früherkennung, proaktiven und vorbeugenden Maßnahmen abhängen, mit denen versucht wird, die Geschwindigkeit des Viruswachstums einzudämmen, bis maßgeschneiderte Behandlungen entwickelt und verfügbar gemacht werden können.

Einer der Hauptfaktoren, der zum Ausbruch des COVID 19-Virus führte, war der relative Mangel an schnellen Diagnosewerkzeuge. Die Entwicklung einer wirksamen Frühdiagnose für COVID 19 hat wertvolle Zeit in Anspruch genommen, in der Leben auf dem Spiel stehen, und einige Monate nach der ersten Identifizierung des Virus bleiben erhebliche Probleme hinsichtlich des Zugangs zu Tests bestehen. Dieser Ausfall und Verzögerung der Testkapazität hat zu einem fehlgeschlagenen Eindämmungsversuch geführt, der konservativ geschätzt zu Hunderttausenden ansonsten vermeidbarer Infektionen geführt hat. Mit verbesserten Präventionsstrategien, einschließlich frühzeitigem Reaktions- und Testpotenzial, können die rasche Expansion des Virus und der Mangel an medizinischen Versorgungsgütern, der jetzt auftritt, effektiver eingedämmt, gehandhabt und verbessert werden.

Schnelle Diagnosetechnologien

Ein vielversprechender Bereich der Präventionsstrategien ist der Einsatz von Rapid Diagnostic Technologies ("RDTs", Schnelldiagnose-Technologien), Instrumente zur schnellen und genauen Diagnose des aktiven Virus. Viele Formen der RDT verwenden PCR-Methoden (Polymerase Chain Reaction, Polymerase-Kettenreaktion), Prozesse, die hoch qualifiziertes Laborpersonal und Verarbeitungszeiten von Stunden bis Tagen erfordern können, wodurch ihre Wirksamkeit als Schnelldiagnoseinstrumente aufgewogen wird. Ein weiteres vielversprechendes RDT für die Diagnose von COVID 19 ist die Immunoassay-Technologie ("IAT"), eine hochwirksame und benutzerfreundliche Diagnoseplattform. IAT beruht jedoch auf dem Nachweis von Antigenen oder Antikörpern, deren Entwicklung im Körper Tage oder Wochen dauern kann, sodass eine Person ansteckend sein und das Virus vor dem Nachweis verbreiten kann.

Sixth Waves Patentanmeldung zieht die Entwicklung einer flexiblen Plattform für den schnellen Einsatz von RDTs für neue virale Bedrohungen in Betracht. Diese AMIPs-Technologie könnte alle Vorteile der herkömmlichen PCR- und IAT-Diagnostik bieten und in einem Bruchteil der Zeit entwickelt, bereitgestellt und skaliert werden.

Die Lösung von Sixth Wave

Dieses vorgeschlagene AMIPs-Gerät würde eine sofortige kolorimetrische Reaktion oder Farbänderung erzeugen, um das Vorhandensein von COVID 19 und anderen Viren anzuzeigen. Diese visuelle Bestätigungsfähigkeit ist ein Merkmal anderer früherer Technologien der Sixth Wave, insbesondere der Wischtücher zur Sprengstofferkennung des Unternehmens und der Tupfer zum Nachweis bakterieller Krankheitserreger.

Die AMIPs-Technologie bietet eine flexible und skalierbare Entwicklungsplattform, die sich an die Anforderungen des Nachweises sich ständig weiterentwickelnder Virusstämme über COVID 19 hinaus anpassen kann. Um dies zu erreichen, plant Six Wave den Aufbau einer Datenbank der MIPs, die unter Verwendung von Virussurrogaten und/oder inaktiven Stämmen erstellt wurde und auf der allgemeinen Form, Größe und Morphologie generischer Klassen bekannter Viren (die "AMIPs-Bibliothek") basiert. Diese Datenbank wird ein Referenzinventar umfassen, das für die sofortige Klassierung neuer oder neu auftretender viraler Bedrohungen bereitgestellt werden kann und die Reaktionszeit minimiert, die für die Ausgabe neuer Diagnosen erforderlich ist.

Die Patentanmeldung stützt sich maßgeblich auf die früheren Erfahrungen von Sixth Wave mit molekular geprägten Polymeren ("MIPs", Molecular Imprinted Polymers). Die selektiven Bindungsfähigkeiten der MIPs sind in der Literatur gut dokumentiert und wurden sogar als "plastische Antikörper" bezeichnet. Sixth Wave hat beim Nachweis und der Bindung von Zielanalyten mittels der MIP-Technologie nachweisliche Erfolge erzielt. Das Unternehmen hat erfolgreich einen ähnlichen MIP-basierten Schnelltest für improvisierte Sprengstoffe entwickelt (die "Explosive Detection Wipes" oder "EDW"). Die EDW-Plattform ist sehr effektiv und einfach zu bedienen und bietet eine schnelle kolorimetrische Anzeige mehrerer Zielanalyten (36) bei Verwendung eines Einweg-Wischtuchs. Wie bei der Viruserkennungsplattform ist die Genauigkeit bei der Erkennung von Sprengstoffen von größter Bedeutung, da Leben auf dem Spiel stehen, und man hat festgestellt, dass die Technologie während des Feldeinsatzes keine falsch positiven Ergebnisse liefert.

"Die Realität einer vernetzten Welt bedeutet mehr denn je, dass es dringend notwendig ist, die Flut aufkommender Pandemie-Ausbrüche schnell zu erkennen und einzudämmen", sagte Dr. Jonathan Gluckman, President und CEO von Sixth Wave. "Die schnelle Erkennung, die Fähigkeit, die Bedrohung durch Viruskontakt sofort einzuschätzen, und Instrumente zur frühzeitigen Intervention sind entscheidend für die Eindämmung neuer Viren. Wir hoffen, dass diese Technologie die Art und Weise revolutionieren wird, wie wir Pandemien wie COVID-2019 und anderen künftigen neuartigen Viren einen Schritt voraus sind, ihre Ausbreitung verhindern und die sozialen und wirtschaftlichen Verluste entschärfen. "

Der AMIPs-Vorteil

Die vorgeschlagene AMIPs-Plattform verwendet einen Zweig der Nanotechnologie, der als MIPs bekannt ist, eine vielseitige Materialwissenschaft, die in viele physikalische Konfigurationen eingebaut werden kann, einschließlich der Haftung an einem Wischtuch, der Suspension in einer Probe oder der Befestigung an einer Membran für Lateral Flow Tests (laterale Durchflusstests). Das vorgeschlagene Testgerät kann man sich als ein Kartuschensystem vorstellen, bei dem Format, Erkennungsmethode und Probenahme-/Erkennungsprozess für alle Bedrohungen gleich sind. Die austauschbare Komponente wäre die molekulare Erkennungschemie, die für jede neue Bedrohung einzigartig wäre.

Diese Plattform bietet voraussichtlich eine Reihe von Vorteilen gegenüber bestehenden Methoden zum Nachweis und zur Eindämmung von Viren. Diese beinhalten:

(i) Schnelle Bereitstellung - das AMIPs-System wird für eine schnelle Reaktion konzipiert und soll der erste verfügbare Diagnosetest für den Ausbruch einer neuen Virusinfektion sein. Basierend auf den früheren Erfahrungen des Unternehmens mit MIP-Formulierungen wird der Entwicklungszyklus eines neuen AMIPs-Produkts voraussichtlich weniger als 30 Tage betragen, von der Identifizierung einer neuen viralen Bedrohung bis hin zu einem AMIPs-Erkennungsprodukt in den Händen von Gesundheitsdienstleistern an vorderster Front. Das Format der schnell einsetzbaren AMIPs ist eine Mikropipettenschale mit mehreren Vertiefungen, auf deren Boden Sixth Waves einzigartige virale MIPs aufgetragen sind. Dieses Kartuschendesign würde es ermöglichen, mehrere Klassen von Viren mit der Flexibilität auszusondern, um dann mehrere serienmäßig produzierte Nachweischemikalien für die kolorimetrische Reaktion zu verwenden.

(ii) Kompatibel mit mehreren Zielanalyten - mit dem AMIPs-System plant Sixth Wave den direkten Nachweis von Viruspartikeln. Darüber hinaus soll die AMIPs-Plattform mit dem Nachweis anderer für ein bestimmtes Virus einzigartiger Komponenten wie DNA, RNA, Proteine, kleine Moleküle und Antikörper kompatibel sein. Diese leistungsstarke und umfassende Plattform bietet Wissenschaftlern mehrere Möglichkeiten zur Erkennung eines Virus, um die beste Leistungs- und Diagnosefähigkeit zu erzielen.

(iii) Schnell, genau und einfach zu bedienen - die zweite potenzielle Plattform für die AMIPs-Technologie wären Lateral-Flow-Tests, ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. Die kolorimetrische Reaktion würde eine schnelle, qualitative Analyse ermöglichen, ohne das Mischen von Reagenzien, komplexe Maschinen oder sogar Strombedarf, um eine schnelle, benutzerfreundliche und zuverlässige Reaktion zu erzielen, die wenig oder gar keine Schulung erfordert. Ersthelfer, Pflegekräfte und sogar die Patienten selbst könnten den Test möglicherweise durchführen und innerhalb von Minuten Ergebnisse erhalten.

(iv) Langlebig, erschwinglich und massenproduzierbar - MIPs basieren auf einem synthetischen Polymer und ermöglichen eine längere Haltbarkeit, minimale Lagerungs- und Handhabungsanforderungen, sie sind im Vergleich zu Antikörpern, die in herkömmlichen IAT-Produkten verwendet werden, weniger empfindlich gegenüber Temperatur und Licht. Die MIPs-Formulierungen könnten bei mehreren kostengünstige Verbrauchsmaterialien Anwendung finden, um je nach Geräteformat kostengünstige Massenproduktionswege für qualitative oder quantitative Echtzeitanalysen zu bieten.

(v) Flexibel, skalierbar und anpassungsfähig - die AMIPs-Plattform würde eine schnelle Neukonfiguration ermöglichen, einschließlich der Überprüfung jeder Körperflüssigkeit, die das Virus enthält, des Screenings auf mehrere Infektionen in nur einem Test und sogar der Überprüfung von Oberflächen, um die Ausbreitung der Kontamination zu verringern. Die Technologie verspricht, gesamte Virusklassen zu erkennen, sodass Forscher die Diagnosen ohne die eigentliche Kultivierung tatsächlicher Antigene oder Antikörper, die für einen bestimmten neuen Virusstamm spezifisch sind, einsetzen können. Die AMIPs-Bibliothek nimmt andere virale Bedrohungen vorweg und bereitet sich auf die schnelle und reaktionsstarke Entwicklung neuer Produkte auf der Grundlage dieser vorhandenen Plattform vor.

Über die AMIPs-Bibliothek

Die von anderen kommerziellen Anwendungen der Sixth Wave übernommenen AMIPs basieren auf MIP-Methoden zur Identifizierung und zum Einfangen bestimmter Analyten. MIPs werden mit einer 3D-Form des Zielanalyten gebildet und können eingesetzt werden, um eine Vielzahl effektiver Sensoren zu erzeugen. Jeder dieser Sensoren besitzt die Fähigkeit, eine visuelle Bestätigung zu zeigen. Für eine virale Bedrohung wie COVID-19 wäre in Bezug auf die Zeit die Erkennung des intakten Virus am effizientesten, wenn ein MIP verwendet wird, der das Virus erkennt und sich daran anbindet.

In Erwartung kommender neuer Virusstämme wird es jedoch offensichtlich keine Zeit mehr geben, einen neuartigen MIP zu entwickeln, nachdem ein neuer Ausbruch aufgetreten ist. Um solche Verzögerungen zu vermeiden und neue Diagnoseprodukte bei minimalem Turnaround zu entwickeln, plant das Unternehmen die Entwicklung der AMIPs-Bibliothek als Datenbank der MIPs, die auf der allgemeinen Form, Größe und Morphologie generischer Klassen von Viren basiert. Auf diese Weise werden zukünftige Verzögerungen bei der Diagnose vermieden, und es besteht die Möglichkeit, dass neue Generationen austauschbarer AMIPs-Kartuschen oder -Wischtücher das gleiche physikalische Format, die gleiche Erkennungsmethode und den gleichen Probenahmeprozess wie frühere Generationen verwenden.

Das ultimative Ziel ist eine flexible Plattform, die kontinuierlich geändert werden kann, um den Anforderungen sich ständig weiterentwickelnder Virusstämme gerecht zu werden. Das AMIPs-Inventar wäre proaktiv und würde sofort für eine Klassierung plausibler neue Bedrohungen zur Verfügung stehen. Der selektivste MIP für jedes neu auftretende Virus würde in eine zuvor definierte Verabreichungsplattform integriert. Der chemische Herstellungsprozess wäre bekannt, und eine direkte Hochskalierung zur Herstellung könnte sofort eingeleitet und für Bausätze angewendet werden, die sich für die Massenproduktion eignen.

Über Sixth Wave

Sixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere (MIPs) konzentriert. Das Unternehmen kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.

Sixth Wave kann MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen entwerfen, entwickeln und vermarkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nanotechnologiearchitekturen, die von großer Bedeutung für den Nachweis und die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern sind, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien besitzt.

Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.com

