Solutiance AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert - Zuversichtlicher Blick nach vorn - Platzierung von 548.401 neuen Aktien zu 1,30 EUR - Bruttoemissionserlös 0,7 Mio EUR

Die Solutiance AG ( ISIN: DE0006926504 ), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, hat eine am 7. August beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich platziert. Die 548.401 neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 1,30 EUR je neuer Aktie platziert. Zu den Zeichnern zählten neben bestehenden Aktionären auch institutionelle Investoren, die die erfreuliche Entwicklung des Unternehmens schon länger verfolgt haben. Dazu CEO Uwe Brodtmann: "Wir freuen uns, in diesem herausfordernden Marktumfeld das Vertrauen der Investoren gewonnen zu haben. Damit sichern wir die Liquidität für den Ausbau des Unternehmens in nach wie vor unsicheren Zeiten."

Im Zuge der Transaktion, die über die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschließheim, abgewickelt wird, erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG um nominal EUR 548.401 auf EUR 6.032.415. Den Bruttoemissionserlös in Höhe von 0,7 Mio. Euro nutzt das Unternehmen unter anderem für die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und die Stärkung von Vertrieb und Marketing. Dazu CTO Jonas Enderlein: "Aus den laufenden Projekten haben wir diverse Impulse für die Weiterentwicklung unserer Lösungen mitgenommen. Unsere Kunden sind begeistert davon, wie agil wir Impulse aufnehmen und umsetzen. In den vergangenen Monaten hatten wir zunächst auf die Kostenbremse getreten. Mit der neuen Kapitalausstattung können wir die sich bietenden Chancen breiter nutzen."

Die jungen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt. Sie werden unmittelbar nach der Hauptversammlung im September 2020 der Stammgattung gleichgestellt und somit im Freiverkehr der Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA, Stuttgart und Berlin in den Handel aufgenommen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com

ISIN: DE0006926504

WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1114905

