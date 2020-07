DGAP-News: Studie: ESG-Berichterstattung im DAX und MDAX noch häufig mangelhaft (deutsch)

Studie: ESG-Berichterstattung im DAX und MDAX noch häufig mangelhaft

* Berichterstattung verfehlt die Erwartungen vieler Investoren

* Nachprüfbarkeit und Vergleichbarkeit von ESG-Informationen eingeschränkt

* Merck präsentiert den besten separaten Nachhaltigkeitsbericht

* Siltronic mit bester Nachhaltigkeitserklärung innerhalb des Geschäftsberichts

Wiesbaden, 07. Juli 2020 - Die ESG-Berichterstattung der Unternehmen aus DAX und MDAX zeigt markante Schwächen. So ein Ergebnis des ,ESG-Monitors 2020' von cometis und KOHORTEN, in dessen Zentrum Qualitätsfragen der ESG-Berichterstattung standen. Die finanzmarkterfahrenen Analysten untersuchten die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 87 berichtspflichtigen DAX- und MDAX-Unternehmen zum Geschäftsjahr 2018. "Es ist nicht leicht, ein gutes ESG-Reporting aufzubauen. Die Qualität der offengelegten Informationen ist immer noch häufig mangelhaft. Die Berichte sind kaum vergleichbar. Dadurch entsteht Raum für Verschleierungen und Schönfärbereien", so Michael Diegelmann, Vorstand von cometis.

ESG-Fortschritte bleiben oberflächlich Die Untersuchung ergab, dass ESG vor allem als Möglichkeit gesehen wird, ein gutes Image aufzubauen. Der Bezug zur Geschäftstätigkeit ist oft noch sehr gering. Für Investoren bedeutet das folglich, dass sie nichtfinanzielle Risiken von Unternehmen nur schwer identifizieren können. Fortschritte zeigen sich dagegen bei den ESG-Strukturen innerhalb der Unternehmen. Viele Unternehmen haben spezielle ESG-Gremien geschaffen und neue Berichtslinien definiert. Dies haben die Marktforscher*innen von KOHORTEN in ausführlichen, qualitativen Interviews mit ESG-Verantwortlichen ermittelt. Und die Berichtsanalyse bestätigte, dass Berichtsstandards mittlerweile zumeist etabliert sind und externe Prüfer eingebunden werden.

Jedoch wird kaum kommuniziert, inwieweit frühere ESG-Ziele erreicht wurden. Mögliche Kontroversen oder Dilemmata, wie zum Beispiel Probleme mit der Kontrolle von Lieferketten, bleiben in den Berichten oft unerwähnt. Und auch die Governance-Strukturen stellen die Berichte häufig nur unzureichend dar. Wie wichtig eine gute Governance ist, zeigt aktuell der Fall Wirecard. Der Bericht dieses Unternehmens belegt in der Studie den drittletzten Rang.

Berichte oftmals wenig konkret Bei der Angabe quantifizierbarer Daten bestehen oftmals noch sehr große Defizite. So liefern nur zwei Drittel (67%) der Berichte absolute Zahlen zum CO2-Ausstoß und nur rund ein Fünftel zur Inklusion (22%) sowie zur Angemessenheit von Löhnen und Gehältern (17%). Unvorteilhafte Daten verschweigen die Unternehmen, statt Probleme und mögliche Lösungen transparent zu machen.

Ariane Hofstetter, Geschäftsführerin von KOHORTEN, zu den Ergebnissen: "Es hat sich deutlich gezeigt, dass alle Akteure ihre grundsätzlichen Probleme noch nicht lösen konnten. Eine branchenspezifische Nachhaltigkeitsdefinition fehlt noch. Ratingagenturen setzen unterschiedliche Schwerpunkte oder verwenden gleichmacherische Standards. Und die Emittenten neigen dazu, sich unterschiedlicher, für sie vorteilhafter Interpretationen zu bedienen."

Eigenständige Nachhaltigkeitsberichte schneiden besser ab Von den 87 Unternehmen veröffentlichten 33 einen separaten nichtfinanziellen Bericht, 28 eine nichtfinanzielle Erklärung im Geschäftsbericht und 26 beide Varianten.

Die Integration von ESG-Informationen in den Geschäftsbericht ist oftmals noch unzureichend. Hier werden wenige ESG-Themen angesprochen oder nur diffus beleuchtet. Die separat veröffentlichten nichtfinanziellen Berichte (durchschnittlich 51 von 91 möglichen Punkten) überzeugten folglich mehr als die nichtfinanziellen Erklärungen mit durchschnittlich 33 von 91 möglichen Punkten.

Ranking: Diese Unternehmen konnten überzeugen Bei den separaten Nachhaltigkeitsberichten aus DAX und MDAX glänzt die Deutsche Wohnen mit den besten Inhalten, knapp vor Gesamtsieger Merck. Dagegen konnten Münchener Rück und Telefónica Deutschland mit der Gestaltung ihrer Berichte überzeugen. Bei den integrierten Nachhaltigkeitserklärungen aus DAX und MDAX hieß der Inhalts-Sieger BASF. Gesamtsieger Siltronic erzielte die höchste Punktzahl bei der grafischen Aufbereitung.

Gesamtsieger: Beste (separate) Nachhaltigkeitsberichte (DAX und MDAX) Unternehmen Punkt- zahl Merck 77/91 Münchener Rück 76/91 Deutsche Post 74/91 Deutsche Wohnen 72/91 Evonik 71/91 Gesamtsieger: Beste (integrierte) Nachhaltigkeitserklärungen (DAX und MDAX) Unternehmen Punkt- zahl Siltronic 64/91 K+S 58/91 Airbus 58/91 Puma 56/91 BASF 55/91

Michael Diegelmann, Vorstand der cometis AG, kommentiert: "Einige Unternehmen nehmen ESG bereits sehr ernst und haben ein starkes Reporting aufgebaut. Allerdings bleiben die meisten Unternehmen hinter den Anforderungen zurück. Dort besteht die Gefahr, dass Investoren, Kunden oder Geschäftspartner sich mittel- bis langfristig von diesen Unternehmen abwenden."

Über die Studie

Grundlage der Studie ist das Datenerfassungstool des ESG-Monitors 2020. Bewertet wurde die nichtfinanzielle Berichterstattung von 87 Unternehmen aus den Aktienindizes DAX und MDAX der Deutschen Börse AG (Stichtag: 31. Dezember 2019), die gesetzlich zur Vorlage einer nichtfinanziellen Konzernerklärung für das Geschäftsjahr 2018 verpflichtet waren. Untersucht wurden rund 180 ESG-Merkmale aus den Bereichen Messbarkeit, Transparenz, Vergleichbarkeit und Angemessenheit der ESG-Berichterstattung. Für das Ranking wurden drei Teilkategorien gebildet: Angabe materieller Anforderungen, Allgemeine Berichtsqualität sowie Qualität der Gestaltung.

Nicht bewertet wurde der Wahrheitsgehalt bzw. das qualitative Niveau der erzielten Ergebnisse. Zusätzlich wurden 12 Vertreter aus den IR- und Nachhaltigkeitsabteilungen von DAX- und MDAX-Unternehmen in Experten-Interviews befragt, um Chancen und Schwierigkeiten der ESG-Berichterstattung aus Emittentenperspektive besser zu verstehen.

Das gesamte Ranking kann auf der Webseite der cometis AG unter https://www.cometis.de/de/esg-monitor-ergebnisse eingesehen und die Studienergebnisse kostenlos angefordert werden. Weitere Erläuterungen zur Studie erhalten Sie über die unten angegebenen Kontakte bei cometis und Kohorten.

cometis AG Seit dem Jahr 2000 ist die cometis AG als Beratungsunternehmen für strategische und operative Finanzkommunikation aktiv. Unser Team von mehr als 25 Mitarbeitern besteht aus Betriebs- und Volkswirten, Journalisten, Wirtschaftsjuristen und Designern. Dabei profitieren unsere überwiegend mittelständischen Kunden von der tiefgreifenden Erfahrung aus mehr als 500 abgeschlossenen Kapitalmarktprojekten. In den vergangenen Jahren haben wir über 25 Börsengänge zum Erfolg geführt. Außerdem steuerten wir bei zahlreichen Corporate Finance- und M&A-Transaktionen sowie in Sondersituationen die Kommunikation unserer Kunden. Unser Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung der Investor Relations- und Kommunikationsstrategien über die Erstellung von Geschäftsberichten, Präsentationen, Meldungen und Webseiten bis hin zu Management-Coachings als Vorbereitung auf Gespräche mit Investoren, Journalisten und Analysten. Durch unsere Mitgliedschaft im "Public Relations Global Network" (PRGN), das über 50 inhabergeführte PR- & IR-Beratungen auf allen Kontinenten vereint, bieten wir unsere Dienstleistungen auch auf globaler Ebene an.

Kontakt: cometis AG Michael Diegelmann Tel.: +49 (0)611 - 205855-18 E-Mail: diegelmann@cometis.de www.cometis.de

KOHORTEN Sozial- und Wirtschaftsforschung GmbH & Co.KG Die KOHORTEN Sozial- und Wirtschaftsforschung GmbH & Co.KG arbeitet seit 1973 interdisziplinär mit einem psychologischen Schwerpunkt. Das Institut ist bekannt für viele Pionierarbeiten in der Marktforschung, z.B. frühe Preiselastizitätsstudien und Conjoint-Analysen, aber auch tiefenpsychologische Untersuchungen. Typisch für das Institut ist, dass seine Untersuchungen mehrstufig angelegt werden, bzw. dass mehrere Methoden kombiniert werden, um eine "einseitige" Betrachtung zu vermeiden. Dazu schöpft KOHORTEN aus einem großen Fundus psychologisch-qualitativer, ethnologisch-beschreibender und quantitativer Methoden sowie den über 45 Jahren gewachsenen, vielfältigen Branchen-Erfahrungen.

Kontakt: KOHORTEN Sozial- & Wirtschaftsforschung GmbH & Co.KG Ariane Hofstetter Tel.: +49 (0)611 - 880011-05 E-Mail: hofstetter@kohorten.com www.kohorten.com

