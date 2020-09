DGAP-News: SwissBorg vereinfacht DeFi durch 5 neue Token! (deutsch)

SwissBorg vereinfacht DeFi durch 5 neue Token!

Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass SwissBorg fünf neue DeFi-Token (DeFi = dezentralisierte Finanzen) in der WealthApp listet. Damit ist es zum ersten Mal möglich, dass Investoren diese Token mit 17 Fiat-Gateways und mehreren Exchanges tauschen können. Mit der Aufnahme dieser neuen Token umfasst die Wealth App nun 270 Fiat- und Kryptopaare!

Die DeFi-Bewegung ist eine aufregende Weiterentwicklung von blockchaingesteuerten Finanzen und auf einer Linie mit SwissBorgs Kernprinzipien der Dezentralisierung und Transparenz.

Die Schwierigkeit von DeFi liegt in seiner Komplexität und den Problemen, die sich ergeben, wenn man traditionelle Finanzinstrumente ohne die traditionellen Sicherheiten auf dezentrale Art anwendet. Zudem befindet sich DeFi noch in den Kinderschuhen und jede Investition in DeFi-Token stellt daher ein hohes Risiko dar. Manche bezeichnen es als Blase, andere sehen darin einen erfrischend neuen, dezentralen Ansatz, der Darlehen und Swaps ohne größeres Eingreifen seitens einer zentralen Stelle ermöglicht.

Bei SwissBorg schaffen wir eine Brücke zwischen den Off-Chain- und On-Chain-Welten, damit es leichter wird, in diese aufregende Neuheit zu investieren.

Wir sind immer bestrebt, in diesem Bereich zu wachsen und hören auf die Wünsche unserer Community. Daher haben wir sorgfältig fünf vielversprechende DeFi-Token für unsere WealthApp ausgewählt - Aave, Kyber Network, Ren, Compound und Dai.

Aave (LEND)

Aave ist nach Marktkapitalisierung einer der größten DeFi-Token, dessen Preis im Jahr 2020 um über 3.600 % in die Höhe geschnellt ist.

Der Aave-Token kann für Gebührenermäßigungen beim Aave-Protokoll genutzt werden, das es ermöglicht, Kredite aufzunehmen und zu verleihen, einschließlich der Aufnahme von Krediten ohne Sicherheiten und des Wechsels zwischen pauschalen und festen Zinssätzen. Die Token-Inhaber erhalten zudem Stimmrechte bei Aave-Verbesserungsvorschlägen und profitieren von Aaves Token-Burning-Programm zur Reduzierung des Angebots und zum Schutz des Preises.

Kyber Network (KNC)

Kyber Network bietet einen dezentralen Austausch zwischen ERC-20-Token und kann in jede Anwendung integriert werden, um Kryptos zwischen verschiedenen Parteien auszutauschen. Das Netzwerk wächst ebenfalls, mit über 1,3 Millionen Tauschvorgängen und einer steigenden Anzahl von Integrationen unter Verwendung des Kyber Networks, was dies zu einer interessanten Investitionsgelegenheit werden lässt.

Ren (REN)

REN ist ein vom Unternehmen Ren zur Unterstützung seines Netzwerks aus virtuellen Computern, RenVM, entwickelter DeFi-Token. Diese Netzwerke versorgen dezentrale Anwendungen mit Bandbreite, Rechenleistung und Speicherkapazität und unterstützen somit das DeFi-Ökosystem.

RenVM hilft den Nutzern, mit Token aus verschiedenen Blockchains zu arbeiten. Das ermöglicht beispielsweise Investoren, BTC auf der Ethereum-Blockchain zu tokenisieren (der renBTC-Token). Mit dem REN-Token können diese Netzwerke (bekannt als Darknodes) registriert werden, um Identitätsbetrug zu verhindern.

Compound (COMP)

Compound wurde erst im Juni auf den Markt gebracht und ist ein ERC-20-Asset, der die gemeinschaftliche Verwaltung des Compound-Protokolls ermöglicht. Dieses erlaubt den Investoren, Einlagen zu tätigen, Kredite aufzunehmen und Zinsen für ihre Krypto zu erhalten. Indem COMP-Token direkt in die Hände von Benutzern und Anwendungen gegeben werden, kann das Ökosystem das Protokoll mithilfe der Community verbessern.

Dai (DAI)

Dai ist der weltweit erste dezentrale Stablecoin im Ethereum-Netzwerk. Er ist an den US-Dollar gekoppelt und bietet die Vorteile eines Stablecoins für alle, die dezentrale Finanzen bevorzugen. Er wird von MakerDAO verwaltet und ist der am häufigsten als Sicherheit verwendete Vermögenswert auf der Kreditvergabeplattform. Es wurde bereits ein großer Zufluss dieses Tokens beobachtet.

Vorteile beim Kauf von DeFi-Token bei SwissBorg:

- Kaufen Sie DeFi-Token in Ihrer lokalen Währung - die WealthApp unterstützt aktuell 17 Fiat-Währungen und wächst kontinuierlich.

- Schützen Sie Ihre Investitionen mit unserer modernen Keyless-MPC-Technologie

- Erhalten Sie den besten Kurs aus mehreren Exchanges mit unserer revolutionären Smart Engine, die mit den Exchanges Binance, Kraken, HitBTC und LMAX verknüpft ist

- Treffen Sie smarte Investitionsentscheidungen mit stündlicher KI-Asset-Analyse

- Verwalten Sie Ihr komplettes Krypto-Portfolio aus einer einzigen App heraus - wir fügen regelmäßig neue Token hinzu!

Diese Token sind für SwissBorg der erste Schritt auf dem Weg zu einer Verknüpfung von CeFi und DeFi. Erfahren Sie mehr über SwissBorgs DeFi-Angebot unter https://swissborg.com/defi

