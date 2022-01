DGAP-News: Temedica präsentiert Permea: Erste integrierte Analyse-Plattform auf Basis patientengenerierter Gesundheitsdaten (deutsch)

Temedica präsentiert Permea: Erste integrierte Analyse-Plattform auf Basis patientengenerierter Gesundheitsdaten

* Einzigartige Real-World-Daten-Plattform auf Basis proprietärer, patientengenerierter Gesundheitsdaten in regulatorischer Qualität

* Permea übersetzt bislang nicht zugängliche Daten in neues Wissen und schafft relevante medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse für diverse Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette des Gesundheitsmarkts

* Permea adressiert ein Potenzial von 57 Milliarden USD für Real-World-Evidence Analysen mit zwei Kooperationsmodellen, Permea Insights und Permea Monitor

* Alle Permea-Angebote erfüllen die Anforderungen der deutschen Vorschriften zu Datenschutz und Datensicherheit (DSGVO)

München, 18. Januar 2022 - Temedica GmbH, ein führendes Digital Health und Data Analytics-Unternehmen, gibt heute den Start von Permea bekannt. Permea ist eine einzigartige Plattform, die medizinisch fundierte Analysen und entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu zentralen Fragestellungen und Herausforderungen im Gesundheitsmarkt ermöglicht. Durch erstmalige Kombination von patientengenerierten Real-World-Daten mit einer Vielzahl wissenschaftlicher und kommerzieller Datenquellen liefert Permea neue Erkenntnisse über Therapien und deren Auswirkungen unter realen Bedingungen.

Permea unterstützt Biopharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen, Ärzte, regulatorische Behörden, Kostenträger und Patienten bei wissensbasierten Entscheidungen zur Verbesserung von Therapieoptionen. Dazu kombiniert, strukturiert und analysiert Permea Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich proprietären patientengenerierten Langzeitverlaufsdaten aus digitalen Gesundheitsapps und Wearables, wissenschaftlichen Publikationen und Verschreibungsdaten. Permea kann die effektivste Therapie für eine bestimmte Kohorte aufzeigen, Gründe für einen möglichen Therapiewechsel identifizieren und die aktuelle Gesundheitsversorgung mit neuen Erkenntnissen verbessern. Zudem kann die Plattform die Datenlage klinischer Studien erweitern und die Planung neuer Studien unterstützen. Permea ermöglicht fundierte Strategien für die Forschung und Entwicklung, für Zulassungsprozesse, für Markteinführungen und für die Kommerzialisierung von Therapien. Ferner profitieren Patienten von neuen Erkenntnissen und Zusammenhängen zu ihrem individuellen Krankheitsverlauf.

PD Dr. med. Benjamin Friedrich, Chief Medical Officer bei Temedica, sagte:

"Erstmals werden mit Permea patientengenerierte Daten von Millionen Patienten mit anderen medizinisch relevanten Datensätzen intelligent verknüpft und in anwendbares Wissen übertragen. Hierdurch bringen wir das echte Leben und Erleben von Patienten in Real-World Evidence Analysen ein. Permea wird damit zu einer unverzichtbaren Pioniertechnologie für diverse Fragestellungen im Gesundheitsmarkt. Permea enthüllt die realen Geschichten hinter den Daten und Statistiken und ist somit ein essenzieller Wegbereiter für die digitale Zukunft der personalisierten Medizin."

Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer bei Temedica, ergänzte:

"Der Launch von Permea ist ein entscheidender Schritt, um Temedicas Vision von personalisierter Medizin zu verwirklichen und eröffnet für uns den Milliardenmarkt Real-World Evidence. Unsere Technologie-Plattform, die auf einzigartige proprietäre Daten und Prozesse zurückgreift, ermöglicht neuartige Wissensallianzen mit Biotech- und Pharmaunternehmen und wird entscheidende Impulse für eine verbesserte Versorgung und Alltagsunterstützung von Patienten in aller Welt geben. Bereits heute liefert Permea einmalige Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen in der Therapieentwicklung. Die Resonanz bei Partnern und Kunden ist großartig."

Temedica bietet Kunden mit Permea Insights und Permea Monitor derzeit zwei Kooperationsmodelle an:

Permea Insights beantwortet spezifische Fragestellungen und stellt Analysen in Form von individuellen Berichten zur Verfügung. Permea Insights helfen den Kunden, Patienten-Bedürfnisse zu verstehen und zu erkennen, wie Therapien und das Patientenverhalten die gesamte Patient Journey beeinflussen. Dafür nutzt Permea Technologien wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Die zugrunde liegenden Algorithmen ermöglichen die Integration verschiedener Datenquellen in Echtzeit. Die Kunden erhalten maßgeschneiderte Analysen und Berichte, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Permea Monitor ermöglicht es den Kunden selbständig Analysen mit den Permea-Datensätzen durchzuführen und diese mit eigenen Wissens- und Datensätzen zu kombinieren. Dem liegen innovative Data Science-Methoden und künstliche Intelligenz zugrunde, eingebettet in eine intuitive Nutzerumgebung. Jeder Permea Monitor wird nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden konfiguriert und liefert die hierfür entscheidenden Daten und Einblicke.

Permea macht zudem klinische Studien effizienter und erfolgreicher, indem Informationen über den möglichen Therapieeffekt in definierten Patientengruppen gewonnen und zur Optimierung der Studienplanung genutzt werden. Durch die Darstellung neuer Zusammenhänge von Therapieerfolg und Symptomen innerhalb definierter Kohorten können Potenziale für die Weiterentwicklung und Optimierung von Therapien erkannt werden. Ferner legt die Analyse der Daten Gründe für Therapiewechsel und den Grad der Krankheitsbelastung offen und ist somit für Strategie- und Studienplanung entscheidend.

Permea nutzt Langzeitverlaufsdaten von Millionen Patienten zur Identifizierung von Merkmalen, Korrelationen, Anomalien und Unterschieden zwischen Patientenpopulationen unter realen Bedingungen. Die gewonnenen Erkenntnisse verwendet Temedica auch in ihren digitalen Apps, den Patientenbegleitern, und bietet so Patienten eine personalisierte, therapiebegleitende Unterstützung mit individuellen Empfehlungen.

Alle Permea-Angebote sind konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und erfüllen die hohen Standards auch international. In der Generierung und Verarbeitung von Daten erfüllt Temedica alle rechtlichen Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit und legt großen Wert auf Transparenz gegenüber allen Stakeholdern.

Über Permea Permea ist ein neues Angebot von Temedica, das verschiedenen Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen zur Verfügung steht. Permea kombiniert eine Vielzahl von Datenquellen, darunter longitudinale, patientengenerierte Daten mit hoher Auflösung in Bezug auf Zeit, Geografie und Patientenkohorten. Die individualisierbaren Lösungen liefern Erkenntnisse zu verschiedenen Fragen und Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette des Gesundheitsmarktes, einschließlich Forschung und Entwicklung, für Zulassungsprozesse, Markteinführungen und die Kommerzialisierung von Therapien. Die Angebote Permea Insights und Permea Monitor liefern fundiertes Wissen über Therapien und deren Auswirkungen unter realen Bedingungen und ermöglichen somit fundierte Entscheidungen. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und innovativen Algorithmen liefert Permea Antworten auf relevante Fragestellungen in der Industrie. Alle Permea-Angebote sind konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und erfüllen die hohen Standards auch international. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.permea-health.com

Über Temedica GmbH Temedica ist ein in München ansässiges Digital-Health-Unternehmen mit der Mission, den Patienten in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu stellen. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne digitale Patientenbegleiter für komplexe, chronische Erkrankungen. Die Apps helfen Patienten mit personalisierter Beratung und navigieren sie entlang ihrer individuellen Bedürfnisse durch das Gesundheitssystem. Durch die direkte und langfristige Interaktion mit Patienten gewinnt Temedica einzigartige, bislang unbekannte Einsichten sowie Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und zur individuellen Wirksamkeit von Therapien. Temedica ist Experte für personalisierte Patienten-Unterstützung und für Erfassung, Strukturierung und Analyse von Gesundheitsdaten. Temedicas Datenanalyse-Plattform Permea wurde entwickelt, um einzigartige Einblicke entlang der gesamten Patient Journey und der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Temedica GmbH PD Dr. Benjamin Friedrich, CMO T +49-89-215544-970 Email: benjamin.friedrich@permea-health.com

Medienanfragen Dr. Brigitte Keller, Katja Arnold T +49 89 210228 0 Email: temedica@mc-services.eu

