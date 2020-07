DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG: Jacopo Mingazzini wird Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG: Jacopo Mingazzini wird Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini wird Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG

- Arndt Krienen und Jacopo Mingazzini führen The Grounds künftig gemeinsam

- Gesellschaft stellt sich durch Vorstandswechsel und Übernahme der Capstone Opportunities AG neu auf und schafft Grundlagen für künftiges Wachstum

- Projektentwicklungsportfolio erreicht aktuell Volumen von mehr als 400 Millionen Euro

Berlin, 20. Juli 2020 - Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds) hat Jacopo Mingazzini mit Wirkung zum 01. August 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Thomas Prax, ist mit Wirkung zum 31. Juli 2020 zurückgetreten und wird das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Künftig werden Arndt Krienen und Jacopo Mingazzini das Unternehmen als gleichberechtigte Vorstände gemeinsam führen. Dabei wird Arndt Krienen vor allem die Ressorts Kapitalmarkt, Finanzen und Recht verantworten, während Jacopo Mingazzini sich auf Projektentwicklungen, Akquisitionen und Vertrieb konzentrieren wird.

Prof. Dr. Winfried Schwatlo, Vorsitzender des Aufsichtsrats der The Grounds Real Estate Development AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir - nachdem bereits im März diesen Jahres der ehemalige CEO der Adler Real Estate AG und Westgrund AG, Arndt Krienen, zu uns gestoßen ist - mit Jacopo Mingazzini einen weiteren Vorstand gewinnen konnten, der sich durch seine Erfahrungen in der erfolgreichen Führung von börsennotierten Immobilienunternehmen ebenso auszeichnet wie durch seine detaillierte Kenntnis des deutschen Wohnimmobilienmarktes."

Schwatlo ergänzt: "Der Aufsichtsrat dankt Thomas Prax für seine Tätigkeit als Vorstand der Gesellschaft und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute."

Vor seinem Wechsel zu The Grounds war Jacopo Mingazzini acht Jahre Vorstand der Accentro Real Estate AG in Berlin und 21 Jahre Geschäftsführer der 1999 von ihm gegründeten Accentro GmbH, nachdem er seine berufliche Laufbahn bei der Bau-Boden-Treuhand GmbH & Co. KG in Stuttgart begonnen hatte. Im Anschluss an sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München erwarb er berufsbegleitend einen Abschluss als Immobilienökonom (ebs) an der European Business School (EBS) in Oestrich-Winkel.

Arndt Krienen, Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG: "Ich habe mit Jacopo Mingazzini während meiner Tätigkeit als CEO der Adler Real Estate AG bereits zusammen gearbeitet und kenne und schätze ihn schon seit vielen Jahren als einen der profiliertesten Wohnimmobilienexperten in Deutschland. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm. Nach den Veränderungen im Eigentümerkreis der Gesellschaft im vergangenen Jahr und der am 16. Juli beschlossenen Sachkapitalerhöhung zur Übernahme von Capstone ist die Komplettierung des Führungsteams ein weiterer logischer Schritt im Zuge der strategischen Neuausrichtung der The Grounds, mit dem wir die Weichen für ein erfolgreiches Wachstum in den kommenden Jahren stellen." Nach der Übernahme von Capstone summiert sich das Projektenwicklungsvolumen von The Grounds aktuell auf mehr als 400 Millionen Euro.

Über The Grounds Die The Grounds Real Estate Development AG ist ein an der Börse Düsseldorf im Primärmarkt (gehobener Freiverkehr) notiertes Immobilienunternehmen ( ISIN: DE000A2GSVV5 ) mit Sitz in Berlin, das sich auf die Projektentwicklung sowie auf die nachhaltige Bewirtschaftung von Bestandsportfolios fokussiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Projektentwicklungen im Wohnimmobilienbereich, wobei alle verwandten Bereiche wie Temporäres Wohnen, Altengerechtes Wohnen, Pflegeimmobilien, Hotels und Ferienimmobilien bis zur schlüsselfertigen Herstellung realisiert werden. Den geografischen Schwerpunkt der Aktivitäten von The Grounds bilden deutsche Metropolregionen sowie aufstrebende Standorte mit attraktiven ökonomischen und/oder demographischen Rahmendaten. Die Projektentwicklungen für den eigenen Bestand und die konsequente Bewirtschaftung und Optimierung des Bestandsportfolios dienen der Verstetigung der Ertragsentwicklung innerhalb der Unternehmensgruppe, während durch die Projektentwicklungen für den Verkauf zusätzliche Ertragspotenziale erschlossen werden.

