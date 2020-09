DGAP-News: The Social Chain AG: Die Social-Chain-Tochter Urbanara übernimmt Til Schweigers Lifestyle-Marke 'Barefoot Living' (deutsch)

The Social Chain AG: Die Social-Chain-Tochter Urbanara übernimmt Til Schweigers Lifestyle-Marke 'Barefoot Living'

Medienmitteilung

Die Social-Chain-Tochter Urbanara übernimmt Til Schweigers Lifestyle-Marke "Barefoot Living"

* Integration der Barefoot Living GmbH unter dem Dach der Social-Chain-Tochter Urbanara

* Til Schweiger bleibt als (Strategic) Brand Lead und Markenbotschafter an Bord und begleitet maßgeblich die Weiterentwicklung der "Barefoot Living"-Produktpalette

* CEO Wanja S. Oberhof: "Wir werden die Marke Barefoot Living mit unserer Social-Media-Schlagkraft weiterentwickeln und bekannter machen."

Berlin, 3. September 2020. Die Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ) übernimmt über ihre Tochter Urbanara GmbH die Barefoot Living GmbH von Til Schweiger. Gemeinsam mit dem deutschen Schauspieler und Produzenten wird die Social Chain AG die Marke "Barefoot Living" durch Social Media und Social Commerce entwickeln und ausbauen.

Barefoot Living vermarktet über www.barefootliving.de Wohnaccessoires und andere Lifestyle-Produkte, die in Til Schweigers Filmen und Leben eine Rolle spielen. Schweiger bleibt in der neuen Aufstellung als Strategic Brand Lead an Bord und wird die Weiterentwicklung des Produktportfolios maßgeblich begleiten. Außerdem wird er weiterhin als erster Markenbotschafter für Barefoot Living agieren.

Urbanara vertreibt Wohnaccessoires aus Naturmaterialien. Die Social Chain AG hatte das Unternehmen im Dezember 2019 übernommen. Bereits im 1. Quartal 2020 erzielte Urbanara ein positives EBITDA und rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem Umsatz von über 10 Millionen Euro mit einem EBITDA von mehr als 1 Million Euro.

Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Home & Living ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Segment, das enormes Potential im Bereich Social Commerce und E-Commerce bietet. "Barefoot Living" passt als Markenkonzept perfekt zum Produktportfolio von Urbanara. Wir werden die Marke mit unserer Social-Media-Kompetenz weiterentwickeln und bekannter machen - gemeinsam mit Til Schweiger."

Til Schweiger: "Mit der Social Chain AG haben wir den perfekten Partner gefunden, um Barefoot Living bekannter und erfolgreicher zu machen. Die Kollektion ist für mich eine sehr persönliche Angelegenheit. Die Kombination aus Social Media und Social Commerce ist daher der richtige Weg, die Marke neu aufzuladen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Social Chain AG."

Über The Social Chain AG Das erste integrierte Social-Media-Unternehmen The Social Chain AG vereint Social Media und Social Commerce. Social Chain ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social-Media-Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: contact@socialchain.com Internet: www.socialchain.com

ISIN: DE000A1YC996

WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1126939

