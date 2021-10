DGAP-News: Traumhaus AG: Traumhaus AG mit gutem Halbjahresergebnis (deutsch)

Traumhaus AG: Traumhaus AG mit gutem Halbjahresergebnis

28.10.2021 / 10:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Nachfrage nach bezahlbarem Wohneigentum ungebrochen - Kapitalerhöhung bei Privatanlegern großer Erfolg - Neue Wandfertigungsstraße in Kruft wird ökologischen Footprint verbessern

Die Traumhaus AG hat im ersten Halbjahr 2021 ihre Umsatzerlöse mit EUR 27,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahr (EUR 7,0 Mio.) fast vervierfacht. Auch die Gesamtleistung konnte sich um 79 Prozent auf EUR 29,5 Mio. gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres von EUR 16,5 Mio. steigern. Trotz des fast fünfmonatigen Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2021 konnten sich die Grundstücksübergaben (1. HJ 2021: 46 / 1.HJ 2020: 15) und die Hausübergaben (1. HJ 2021: 86 / 1.HJ 2020: 27) Vorjahresberichtszeitraum mehr als verdreifachen.

Im Juni und Juli 2021 hat die Traumhaus AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung im öffentlichen Angebot durch die Ausgabe von neuen Aktien abgeschlossen. Mit dem öffentlichen Angebot, das über das Zeichnungstool der Börse München platziert wurde, hat sich die Traumhaus AG bewusst an Privatanleger gerichtet, um den Streubesitz weiter auszubauen. Damit konnte der Streubesitz auf über 20 Prozent ausgebaut werden.

Die im Bau befindliche Wandfertigungsfabrik mit ihrer neuen Produktionsstraße wird den ökologischen Footprint des durch die Traumhaus AG gebauten Wohnraums nachhaltig verbessern. Durch die serielle und automatisierte Bauweise und den ausgewählten Materialien kann weitestgehend auf nicht ökologische Dämmmaterialien verzichtet werden.

Vor dem Hintergrund der hervorragenden Projekt- und Grundstückspipeline setzt die Traumhaus AG ihren konsequenten Wachstumskurs fort. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Umsatz in einer Range zwischen EUR 98 Mio. bis 108 Mio. und einem EBITDA zwischen EUR 10 Mio. bis 11,8 Mio. prognostiziert.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

Medienkontakt: BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de

