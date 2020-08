DGAP-News: USU-Software Valuemation erhält ITIL(R)-4-Zertifikat für maximale Prozesstreue im Service-Management (deutsch)

USU-Software Valuemation erhält ITIL(R)-4-Zertifikat für maximale Prozesstreue im Service-Management

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU-Software Valuemation erhält ITIL(R)-4-Zertifikat für maximale Prozesstreue im Service-Management

05.08.2020 / 11:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Möglingen, 5. August 2020

Die USU-Suite Valuemation wurde durch die unabhängige Managementberatung SERVIEW GmbH nach dem neuen Best-Practices- Framework ITIL(R) 4 zertifiziert. Das Gütesiegel "SERVIEW CERTIFIEDTOOL" bestätigt der USU-Software Valuemation die höchstmögliche Zertifizierung. Damit setzt sich die USU erneut an die Spitze der zertifizierten Tools weltweit und bietet Service-Organisationen nachweislich eine maximale Prozessunterstützung und -sicherheit im Service-Management.

USU-Software Valuemation an der Spitze der ITIL(R)-zertifizierten Tools Die USU-Software Valuemation für das IT- und Enterprise Service Management wurde bereits mehrfach von international anerkannten Organisationen wie Pink Elephant, AXELOS und SERVIEW untersucht und für ihre ITIL-Konformität zertifiziert. Die USU-Suite ist eines der ersten Tools weltweit, das maximale Konformität mit der neuesten Version des Best-Practices-Frameworks ITIL(R) 4 bewiesen und die höchstmögliche Zertifizierungsstufe erreicht hat. Damit ist die USU mit ihrer Software "made in Germany" nachweislich leistungsfähiger als die meisten Tools internationaler Anbieter.

Über das Zertifikat SERVIEW Certified Tool Die SERVIEW GmbH ist eine unabhängige Managementberatung und von AXELOS akkreditierter ITIL(R)-Zertifizierungspartner. Das Gütesiegel "SERVIEW CERTIFIEDTOOL" steht seit 2003 für ausgezeichnete Software-Lösungen im Bereich Service-Management. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen sich Software-Hersteller für die Zertifizierung bei SERVIEW bewerben und hohe Anforderungen aus über 600 Assessment-Kriterien erfüllen. Dazu zählen auch die Präsentation und Bewertung der Software im Live-Betrieb.

Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation sind verfügbar auf www.valuemation.com

Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.usu.com.

USU GmbH

Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

05.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1110459

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1110459 05.08.2020

°