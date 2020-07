DGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES erhält Großauftrag über 36,5 Mio. Euro für Wohnbauprojekt in Kiel (deutsch)

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES erhält Großauftrag über 36,5 Mio. Euro für Wohnbauprojekt in Kiel

VST BUILDING TECHNOLOGIES erhält Großauftrag über 36,5 Mio. Euro für Wohnbauprojekt in Kiel

- Schlüsselfertige Erstellung von zwei Gebäudekomplexen am Willy-Brandt-Ufer in Kiel

- 174 Wohnungen sowie Gewerbeflächen in zwei Bauabschnitten bis 2022 geplant

- Lieferung von 17.700 m² VST-Wänden und 19.000 m² VST-Decken

- Zahlung des Auftragsvolumens in mehreren Etappen nach Baufortschritt

Leopoldsdorf - 8. Juli 2020 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat einen Großauftrag für den Bau von zwei Gebäudekomplexen mit insgesamt 174 Wohnungen und weiteren Gewerbeflächen in sehr guter Lage in Kiel erhalten. Das Volumen des neuen Projekts beläuft sich auf 36,5 Mio. Euro, dies entspricht fast 90 Prozent des gesamten Jahresumsatzes 2019. Der Bau erfolgt über zwei Etappen: Der erste Bauabschnitt, bei dem eine Bruttogeschossfläche von rund 14.000 Quadratmetern erstellt wird, startet im vierten Quartal 2020 und soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Der zweite Bauabschnitt mit rund 9.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche soll im ersten Quartal 2021 beginnen und in 2022 fertiggestellt werden. Die Zahlung der insgesamt 36,5 Mio. Euro erfolgt jeweils nach Baufortschritt, ein Großteil wird auf das Geschäftsjahr 2021 entfallen.

VST produziert und liefert für das neue Projekt insgesamt rund 17.700 Quadratmeter VST-Wände und knapp 19.000 Quadratmeter VST-Decken. Darüber hinaus übernimmt VST über die Konzerntochter Premiumverbund sowohl die Bauplanung als auch die schlüsselfertige Erstellung der Gebäude auf einem über 3.600 Quadratmeter großen Areal direkt an der Promenade beim Willy-Brandt-Ufer in Kiel.

Bernd Ackerl, Vorstand von VST, kommentiert: "Dieser neue Großauftrag untermauert unsere starke Marktposition und den guten Zugang zu attraktiven neuen Bauprojekten auch in der momentan durch Corona geprägten Zeit. Durch unsere einzigartige Technologie und das breite Netzwerk sind wir gut aufgestellt. Und durch die Übernahme unseres langjährigen Baupartners Premiumverbund sind wir bereits in 2019 in eine neue Dimension gewachsen. Dieses neue großvolumige Projekt ist ein weiterer Schritt auf unserem Wachstumsweg."

Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.

Die Anleihe 2019/2024 ( ISIN DE000A2R1SR7 ) der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie ( ISIN AT0000A25W06 ) im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse, im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Kontakt

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann Telefon: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf www.vstbuildingtechnologies.com

edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH VST@edicto.de Telefon: +49 69 905505-56

Sprache: Deutsch Unternehmen: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17 2333 Leopolsdorf bei Wien Österreich Telefon: +43 2235 810 71 770 Fax: +43 (0) 2235/81071 - 715 E-Mail: k.kowalewski@vst-austria.at

ISIN: AT0000A25W06, DE000A2R1SR7

