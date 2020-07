Die besten Trendaktien für aktive Investoren der DACH-Region

Die besten Trendaktien zu finden ist gar nicht schwer. Man schaut sich einfach an, welche Aktien in den letzten Wochen oder Monaten ganz gut gelaufen sind. Weiter schaut man, ob es sich hierbei nur um ein technisches Phänomen handelt oder ob sich die Aktie auf einem langfristigen fundamentalen Wachstumspfad befindet.

Der Handel mit Trendaktien kann mit erhöhten Risiken einhergehen, denn niemand weiß genau, wann der Trend zu Ende ist. Da die besten Trendaktien häufig auch sehr hoch bepreist sind, ist das Risiko starker Kurskorrekturen entsprechend hoch.

Die besten Trendaktien der D-A-CH-Region

Zu den zwei aktuell besten Trendaktien der D-A-CH-Region (Deutschland, Austria und Schweiz) mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro gehören die Hornbach Holding und die Zur Rose Group. Lasst uns mal einen Blick auf diese zwei Unternehmen werfen und schauen, weshalb sich diese Aktien so gut entwickeln.

1. Hornbach Holding

Bei der Hornbach Holding handelt es sich um eine Holdinggesellschaft der Hornbach-Familie. Die größte Finanzbeteiligung der Holding ist die bekannte Baumarktkette Hornbach Baumarkt . Vielen ist der Konzern auch als ein Dividendenkönig des deutschen Einzelhandels bekannt.

Die Aktie der in Neustadt an der Weinstraße ansässigen Holding kletterte vom Tief während der Coronakrise, zu dem die Aktie mit 32,65 Euro gehandelt wurde (23.03.2020), auf aktuell 74,10 Euro (Stand: 06.07.2020).

Investoren überzeugten die letzten Quartalszahlen, die besser ausgefallen waren als erwartet. Publiziert wurde hier für das erste Quartal 2020/21 ein Konzernumsatz in Höhe von 1,58 Mrd. Euro, der um 17,8 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 1,34 Mrd. Euro lag. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte sogar um 78,4 % auf 172,8 Mio. Euro gesteigert werden.

Hintergrund für diese erfreuliche Entwicklung ist in der Coronakrise selbst zu sehen, denn während des Corona-Lockdowns (ab Mitte März 2020) war die Mehrzahl der Hornbach-Bau- und -Gartenmärkte für private und gewerbliche Kunden durchgehend geöffnet. Viele nutzten ihre vermehrte Häuslichkeit, um lang geplante DIY-Projekte umzusetzen.

Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand aber noch bei seiner bisherigen Prognose, die den Konzernumsatz auf dem Niveau des Vorjahres von 4,7 Mrd. Euro erwartet. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) soll leicht unter dem Vorjahreswert von 227 Mio. Euro liegen.

Bei der zweiten Trendaktie handelt es sich mit der Zur Rose Group um eine Schweizer Versandapotheke. Ähnlich wie der Wettbewerber Shop Apotheke Europe befindet sie sich im boomenden Versandhandel von Arzneimitteln. Dieser könnte im Jahr 2021 durch die Einführung des E-Rezepts deutlich an Fahrt gewinnen.

Der Aktienkurs konnte sich vom Coronatief, an dem die Aktie mit einem Kurs von 95,20 Schweizer Franken gehandelt wurde (16.03.2020), deutlich erholen und auf aktuell 286 Schweizer Franken (Stand: 06.07.2020) steigen.

Die Onlineapotheke könnte nämlich - genauso wie Hornbach - ein Profiteur der COVID-19-Krise sein. Im ersten Quartal 2020 wurde ein Umsatzzuwachs von 15,9 % (Lokalwährung) auf 426,6 Millionen Schweizer Franken ausgewiesen.

Die Auswirkungen der COVID-19-Krise können nach Angaben des Managements noch nicht quantifiziert werden, weshalb die ursprüngliche Prognose vom 19.3.2020 beibehalten wurde. Demnach soll der Umsatz um rund 10 % steigen. Insgesamt erwartet die Gruppe aber eine deutlich schnellere Akzeptanz für den Medikamentenversand sowie für digitale Gesundheitsdienstleistungen.

Die besten Trendaktien und die Bewertung

Ein Blick auf die Bewertung zeigt einen deutlichen Vorsprung der Hornbach Holding vor der Zur Rose Group.

Man kann aber auch einen deutlichen Unterschied im langfristigen Wachstum der beiden Unternehmen feststellen, auch wenn die Hornbach Holding kurzfristig etwas besser aussieht. Und auch bei der Profitabilität überzeugt Hornbach mehr.

Allerdings vergleicht man hier Äpfel mit Birnen. Bei Hornbach handelt es sich um eine Value-Aktie, die Zur Rose Group ist eine Growth-Aktie. Langfristig könnte sich das Bild daher zugunsten der Zur Rose Group verändern.

