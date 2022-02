Die Block-Aktie (Square) notiert da, wo sie im Sommer des Jahres 2020 gewesen ist: Du ahnst nicht, was sich alles verändert hat!

Die Block-Aktie, ehemals Square, notiert derzeit auf einem Aktienkurs von 89,30 Euro. In Euro ist das in etwa ein Aktienkurs, den wir das letzte Mal im Sommer des Jahres 2020 gesehen haben. Gemessen in US-Dollar haben wir im Juli dieses Corona-Jahres solche Aktienkurse letztmalig gesehen. Das ist definitiv bemerkenswert.

Vor allem, da sich bei der Block-Aktie, beziehungsweise Square, mehr verändert hat als nur der Name. Riskieren wir heute einen Blick auf das Zahlenwerk des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters. Sowie die Frage, was das ist. Kleiner Hinweis: Es könnte eine Chance zu deutlich günstigeren Konditionen sein.

Block-Aktie: Aktienkurse wie im Jahre 2020!

Die operativen Zahlen sind natürlich der entscheidende Faktor für diesen Vergleich. Riskieren wir heute daher einen Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal des Jahres 2020, das wir im Juli jedoch noch nicht einmal kannten. Sowie in Ermangelung aktuellerer Zahlen auf das dritte Quartal im vergangenen Geschäftsjahr 2021.

Im zweiten Quartal lagen die Erlöse jedenfalls bei 1,92 Mrd. US-Dollar, wobei auch hier bereits die Bitcoin-Erlöse abgebildet gewesen sein dürften. Das operative Ergebnis lag wiederum bei 597 Mio. US-Dollar, das Nettoergebnis lag bei einem Verlust von 11 Mio. US-Dollar. Kleiner Hinweis vorab: Die Profitabilität ist in der Zwischenzeit nicht so stark mitgewachsen.

Im letzten, dritten Quartal kam die Block-Aktie wiederum auf Umsätze in Höhe von 3,84 Mrd. US-Dollar, wobei alleine die um Bitcoin bereinigten Umsätze 2,03 Mrd. US-Dollar ausmachten. Entscheidender ist jedoch das operative Ergebnis, das mit 1,13 Mrd. US-Dollar fast doppelt so hoch ist wie noch vor fünf Quartalen. Alleine im Seller-Segment kam der US-Zahlungsdienstleister auf 606 Mio. US-Dollar, was mehr ist als der Quartalswert im zweiten Quartal des Jahres 2020. Die Cash App kommt mit 512 Mio. US-Dollar hier inzwischen noch dazu.

Das Nettoergebnis der Block-Aktie blieb mit zuletzt 0 Mio. US-Dollar ähnlich hoch beziehungsweise tief. Dafür hat das Management den eigenen Kosmos bedeutend erweitert. Unter anderem eben um die Cash App und den qualitativen Ausbau, mitunter sind auch Steuerlösungen und andere Dinge dazugekommen.

Der Blick auf die Bewertung!

Die Block-Aktie ist damals mit einem Umsatz von 1,92 Mrd. US-Dollar bei einem Börsenwert von ca. 58,8 Mrd. US-Dollar mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 bewertet gewesen. Heute, mit den Bitcoin-Erlösen, liegt der Wert hingegen bei 3,8. Ohne Zweifel ist das ein günstigeres Bewertungsmaß.

Vielleicht benötigt die Block-Aktie in Zukunft etwas mehr Gewinnwachstum, um zu höheren Aktienkursen aufzuschließen. Trotzdem können wir sagen: Insbesondere beim operativen Ergebnis als Basis für die zukünftige Profitabilität hat sich wirklich eine ganze Menge verändert.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block.

