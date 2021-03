Die „Cloud-Ausstellung“ zeigt das Beste des Huangshan-Gebirges auf der weltgrößten Tourismusmesse

Am 9. März startete die Huangshan Tourism Development Co, Ltd. (Huangshan Tourism) ihre allererste „Cloud-Ausstellung“, um hochwertige Tourismusprodukte auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB Berlin), der größten Reisemesse der Welt, zu präsentieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210311005949/de/

“Cloud exhibition” shows the best of Mount Huangshan at the world’s largest tourism fair (Photo: Business Wire)

„Huangshan ist weltberühmt für seine magischen Landschaften und seine fünf ‚Highlights‘ – eigentümliche Kiefern, seltsame Steine, das traumhafte ‚Wolkenmeer‘, heiße Quellen und spektakuläre Schneelandschaften im Winter“, erklärte Zhao Hui, Vice President of Huangshan Tourism.

Neben der Präsentation der atemberaubenden Naturkulisse bot die Cloud-Ausstellung Huangshan Tourism die Möglichkeit, Ausstellern und Reiseveranstaltern aus aller Welt hochwertige Tourismusprodukte vorzustellen. Das Unternehmen hat eine spezielle Reihe englischsprachiger Tourismusprodukte entwickelt, die auf den internationalen Markt zugeschnitten sind, mit Programmen wie beispielsweise „Winter Overnight Stay in Huangshan“ (Winterübernachtung in Huangshan), „Photography Adventure in Colorful Huangshan“ (fotografische Abenteuer im malerischen Huangshan) und „Huangshan Ecological and Well-being Experience“ (ökologische Impressionen und Wellness-Erlebnisse in Huangshan). Die virtuelle Ausstellung ermöglichte es Fachleuten und angehenden Touristen gleichermaßen, den einzigartigen Charme des Huangshan-Gebirges bequem von zu Hause aus zu erkunden.

Seit einigen Jahren ist in der globalen Tourismusbranche ein wachsender Trend zum unabhängigen Reisen, zur Diversifizierung und zur Personalisierung zu beobachten. Das bedeutet eine Verlagerung von Gruppenreisen zu selbst organisierten Reisen. Es besteht ein wachsendes Interesse an kulturell immersiven Erlebnissen, die es Touristen ermöglichen, eine tiefere Verbindung zu den von ihnen besuchten Orten aufzubauen. Die sowohl mit einer spektakulären Landschaft als auch mit einem reichen kulturellen Erbe gesegnete Huangshan-Region ist bestens auf diese Trends vorbereitet. Die Region hat neue Wege entwickelt, um Kultur und Tourismus in ihr Angebot für internationale Besucher zu integrieren und der traditionellen Kultur neue Vitalität zu verleihen.

„Huangshan Tourism konzentriert sich auf eine langfristige Entwicklung. Die Präsentation des Besten, was unsere Region zu bieten hat, in Form innovativer Tourismusprodukte ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Huangshan als wichtiges internationales Reiseziel und trägt außerdem dazu bei, die chinesische Kultur in Übersee zu fördern“, so Zhao.

Huangshan Tourism ist als Chinas führendes börsennotiertes Tourismusunternehmen bekannt. Das Unternehmen nutzt die einzigartigen Ressourcen seiner Heimat in der Mount Huangshan Scenic Area, um ein reichhaltiges Portfolio an Tourismusprodukten für jeden Geschmack zu offerieren. Es hat innovative Geschäftsmodelle entwickelt, die fünf Kernbereiche umfassen: Aussichtspunkte, Seilbahnen, Hotels, Reisebüros und die Huizhou-Küche. Huangshan Tourism hat eine Reihe von Auszeichnungen der Branche erhalten, darunter die Anerkennung als eines der 500 besten Dienstleistungsunternehmen Chinas und die Auszeichnung mit der National Tourism Service Quality Benchmark.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210311005949/de/

Shelly Wang

info@xinhuaneteurope.com