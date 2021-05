Die Coca-Cola-Aktie trotzt dem Markt: Lehrreich in der jetzigen Situation

Die Coca-Cola-Aktie trotzt derzeit dem breiten Markt. Besonders auffällig war das für mich bei der Handelseröffnung am Dienstag dieser Woche. Während Dow, S&P und andere Indizes signifikant im Minus lagen, konnten die Anteilsscheine ein kleines Plus retten. Nicht bedeutend, aber immerhin.

Wenn du mich fragst, können wir jetzt anhand der Coca-Cola-Aktie etwas ableiten: nämlich welche Aktien jetzt in der Gunst der Investoren besonders gefragt sein könnten. Der US-amerikanische Getränkekonzern könnte vielleicht ein Paradebeispiel auch für andere Aktien sein.

Der Mix der Coca-Cola-Aktie

Die Coca-Cola-Aktie ist im Moment eine ganze Menge und viele sehen in den Anteilsscheinen eine Turnaround-Chance. Wenn du mich fragst, ist das zu wenig, obwohl das Zahlenwerk eindeutig Besserung verspricht. Keine Frage: Ein Turnaround könnte ein Aspekt sein, warum die Aktie derzeit so beliebt ist.

Allerdings ist die Coca-Cola-Aktie eine ganze Menge mehr. Viele verbinden mit den Anteilsscheinen des US-amerikanischen Getränkekonzern eine Menge mehr. Beispielsweise eine Menge Qualität. Immerhin handelt es sich bei Coca-Cola um den Getränkekonzern schlechthin mit der gleichnamigen zuckrigen Brause und vielen weiteren starken Marken. Ein Gesamtpaket und ein Produktportfolio, das weder in Discountern noch Supermärkten, Restaurants, Schnellimbissketten oder Kiosken fehlt. Rund um den Globus konsumieren Verbraucher die Getränke, die Marke gehört zu den bekanntesten auf unserem Planeten. Qualität lässt sich daher nicht leugnen.

Qualität erkennen wir jedoch auch mit Blick auf die Aktie. Der US-amerikanische Getränkekonzern zahlt inzwischen seit fast sechs Jahrzehnten eine konsequent jährlich wachsende Dividende an die Investoren aus. Die Aktie ist daher nicht nur ein Dividendenaristokrat, sondern ein Dividendenkönig. Qualität, die womöglich gefragt ist, wenn die Unsicherheit hoch ist.

Nebenbei könnte die Coca-Cola-Aktie außerdem unterbewertet sein, zumindest leicht und in Anbetracht eines möglichen Turnarounds. Gemessen an einer Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar und einem Aktienkurs von 54,49 US-Dollar (11.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite schließlich bei 3,08 %. Für die Qualität der Aktie könnte das womöglich moderat sein. Etwas, das in den letzten Tagen vielleicht ebenfalls gefragt gewesen ist.

Unsicher? Warum nicht Qualität, Dividende & Turnaround

Wer daher jetzt unsicher in Anbetracht der aktuellen Ausgangslage ist, der könnte nach Aktien mit einem spannenden Mix suchen: Qualität, eine solide Dividende, die in Korrekturzeiten schützt, und die Möglichkeit eines Turnarounds. Die Coca-Cola-Aktie könnte ein passender Kandidat sein und die solide Performance zuletzt zeigt, dass die Anteilsscheine vielleicht ein sicherer Hafen sein könnten.

Natürlich: Auch solche Coca-Cola-Aktien oder auch andere Vertreter können keine Wunder vollbringen. Vielleicht fällt es einigen Investoren jedoch leichter, auf bekannte Marken und profitable Geschäftsmodelle zu setzen, um sich selbst die Unsicherheit ein wenig zu nehmen.

