Die Etsy-Aktie hat sich in 5 Jahren ver-18-facht: Kann sie das erneut?!

Ja, die Etsy-Aktie hat sich innerhalb von fünf Jahren ver-18-facht. Ohne Zweifel ist das eine beeindruckende Performance. Konkret hieße das, dass jemand, der 5.000 Euro in den Börsengang investiert hat, heute auf 90.000 Euro sitzen würde.

Die Gründe für diese rasante Aktienkursperformance sind hinlänglich bekannt. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat sich der E-Commerce-Akteur von einem kleinen Randanbieter zu einer globalen Plattform mit über 90 Mio. Käufern entwickelt. Ein gigantisches Ökosystem, das wir inzwischen beobachten können und auf dem jährlich Waren für über 12 Mrd. US-Dollar ihren Besitzer wechseln.

Kann die Etsy-Aktie das noch einmal? Eine wirklich ausgezeichnete Frage. Riskieren wir einen Blick auf die Marktchance und das, was dafür und was dagegen spricht. Eine Ver-18-fachung könnte jedenfalls in fünf Jahren zumindest nicht gerade einfach sein.

Etsy-Aktie: Ver-18-fachung in weiteren fünf Jahren?

Wenn wir bei der Etsy-Aktie eine weitere Ver-18-fachung auf dem aktuellen Aktienkurs einplanen, so würde der Börsenwert jedenfalls gigantisch sein. Heute liegt die Marktkapitalisierung bei 36,9 Mrd. US-Dollar. Multiplizieren wir diesen Wert mit 18, so erhalten wir einen Börsenwert von 664,2 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel darf man daran, na ja, zweifeln, dass ein solcher Börsenwert überhaupt für den E-Commerce-Akteur erreichbar ist.

Aber was könnte mit Blick auf die Chance dafür sprechen? Für mich das Ökosystem, das global ausgerichtet ist und regional in Lateinamerika, Europa und womöglich in Zukunft auch in Asien weiter wachsen kann. Pi mal Daumen 100 Mio. Käufer und Verkäufer dürften erst die Spitze des Eisbergs sein. Aber auch die allgemeine, zügige Ausrichtung, dass auf den Etsy-Plattformen durch einen schnellen Self- und Handmade-Waren-Ansatz ziemlich zügig auf Trends reagiert werden kann. Mund-Nase-Bedeckungen? In wenigen Tagen in Hülle und Fülle produziert, das ist die Stärke dieses spannenden Ökosystems.

Das Management selbst spricht von einem adressierbaren Gesamtmarkt von 1,7 Billionen US-Dollar rund um den Globus. Auch über Zukäufe setzt die Etsy-Aktie darauf, sich einen möglichst großen Anteil von diesem Kuchen sichern zu können. 664,2 Mrd. US-Dollar Börsenwert könnten daher realistisch sein. Aber: nicht in fünf Jahren.

Heute ist die Etsy-Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,7 bewertet. In den folgenden fünf Jahren dürften sich nicht die Umsätze und das Gross Merchandise Volume ver-18-fachen. Deshalb glaube ich, dass eine solche herausragende Performance nicht erneut möglich ist.

Trotzdem stimmt die Wachstumsthese

Bei der Etsy-Aktie stimmt jedoch für mich weiterhin die Wachstumsthese. Gerade in den vergangenen fünf Jahren gelang die Transformation hin zu einem global agierenden und volumenreichen E-Commerce-Akteur. Das ist die Basis, die die zukünftigen Umsätze, Gewinne und das weitere Wachstum nach sich zieht.

An eine Ver-18-Fachung könnte ich langfristig orientiert noch glauben. In den nächsten fünf Jahren sollte sich jedoch vielleicht erst einmal das Wachstum wieder beschleunigen. Dann können wir möglicherweise in den kommenden 10, 15 oder 20 Jahren von einer solchen erneuten Performance sprechen.

