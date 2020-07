Die Woche aus Sicht unserer Börsenkorrespondenten: Drittbestes DAX-Quartal!

Wirecard begann die Woche mit einem Plus von 154%. Da war die Aktie gut einen Euro "Wert". Dann überschlugen sich News von Hausdurchsuchungen, Fahndungen nach Ex-Vorständen und einer möglichen Zerschlagung... Der DAX indessen in recht enger Spanne. Zur Wochenmitte ging einige Stunden auf Xetra nichts und dann rückte die 12000er Marke wieder näher.... Unser Blick auf die Woche und in die nächste Handelswoche: DIE WOCHE.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008