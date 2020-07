Die Woche: Markt auf Achterbahnfahrt; Gold über 1.800 USD

Der Goldpreis kletterte zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder über 1.800 USD. Was sonst an den Märkten los war, welche Einzelaktien in Bewegung waren und was in der kommenden Woche an Terminen ansteht, darüber sprechen auf dem Frankfurter Börsenparkett Franziska Schimke und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, XC0009655157, US78378X1072