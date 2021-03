Diese Aktien sind derzeit kaufenswert - Aufzeichnung vom Onlineseminar mit Frank Helmes

Replaced by the video

Im Onlineseminar erklärt Frank Helmes, wieso Börsenprognosen nichts taugen. Im Gegensatz dazu ist Value-Investing deutlich effektiver – aber was ist das überhaupt und was hat Warren Buffet damit zu tun? Das alles wird im Verlauf des Abends geklärt. Und schließlich zeigt Frank Helmes, welche Aktien gerade kaufenswert sind – anhand seiner Value-Datenbank, der umfangreichsten Value-Auswertung von Aktien in Deutschland.

Zugehörige Wertpapiere: Aktien sind derzeit kaufenswert - Aufzeichnung vom Onlineseminar mit Frank Helmes