DIHK: Für viele Betriebe fehlt weiter klare Perspektive

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat den Beschluss von Bund und Ländern in der Corona-Krise kritisiert. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte am Mittwoch: "Trotz erster kleiner Signale von Öffnungen im Bereich des Einzelhandels fehlt für viele Betriebe weiterhin eine klare Perspektive für ihr Geschäft. Weitere wirtschaftliche Einbußen für die gesamte Gesellschaft zeichnen sich ab." Ein wirklicher gemeinsamer Fahrplan Richtung Normalität sei der Beschluss noch nicht, dafür seien noch zu wenig Konturen deutlich.

Für große Teile der Wirtschaft sei die Corona-Krise eine existenzielle Frage. "Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sorgen sich nicht nur um die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden, sondern auch um das wirtschaftliche Überleben", so Schweitzer.

Bund und Länder hatten zwar Auflagen gelockert, so sollen kleinere Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Es bleibt aber generell bei massiven Beschränkungen, um die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte, die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten hätten ein richtiges Maß an Sicherheit für die Gesundheitsvorsorge bei ersten Schritten zur Wiederaufnahme des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens gefunden. Die erste Öffnung von Ladengeschäften sei ein wichtiger Schritt, um in der Folge der angelaufenen Handelsaktivitäten die dazugehörige Produktion in den Betrieben wieder stabilisieren zu können. "Wir brauchen diesen verlässlichen Fahrplan, um den wirtschaftlichen Motor wieder ans Laufen zu bekommen." In einem weiteren Schritt im Mai sollte eine Ausweitung unabhängig von der Verkaufsfläche ermöglicht werden.

DIHK-Präsident Schweitzer sagte, Geschäften solle unabhängig von der Verkaufsfläche und Branchen jenseits des Handels zeitnah die Chance gegeben werden zu beweisen, dass sie Abstandsregeln und Hygienevorschriften erfüllen können. "Das wäre ein fairer Wiedereinstieg in das Wirtschaftsgeschehen und würde zugleich dem Gesundheitsschutz hohe Bedeutung beimessen."/hoe/DP/he