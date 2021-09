Diligent ernennt neuen Senior Vice President für weltweite Partnerschaften

Führungsposition soll Partner-Ökosystem von Diligent pflegen und erweitern und globales Wachstum beschleunigen

Diligent Corporation, der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risiko und Compliance (GRC), hat heute die Ernennung von Ricardo Moreno als neuen Senior Vice President of Worldwide Partnerships bekannt gegeben. Er wird außerdem das kommerzielle Wachstum in Lateinamerika leiten.

In der neu geschaffenen Position wird Moreno eine globale Strategie zur Erschließung von neuen Ertragsquellen durch Go-to-Market- und Technologiepartnerschaften entwickeln und umsetzen sowie die Ressourcen, Möglichkeiten und Anreize zur Maximierung des gegenseitigen Nutzens der Partnerschaften erweitern. Darüber hinaus wird er als Chief Revenue Officer für Lateinamerika für die Umsatzgenerierung und Geschäftsentwicklung des Unternehmens verantwortlich sein.

„Unsere Governance-, Risiko- und Compliance-Software – und unsere neue ESG-Lösung – passen perfekt in das Partner-Ökosystem“, so Lisa Edwards, COO bei Diligent. „Diese neue Rolle zeigt den verstärkten Fokus bei Diligent auf Reseller, Systemintegratoren und strategische Partnerschaften, um die GRC-Effektivität unserer Kunden zu verbessern. Ricardo bringt eine langjährige Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit und wird uns helfen, unser globales Wachstum zu beschleunigen, indem er den Wert von Partnerschaften für das Unternehmen maximiert und unsere Präsenz in Lateinamerika weiter ausbaut.“

Moreno ist eine bewährte Führungskraft im Bereich von Partnerschaften mit Wurzeln in Lateinamerika und umfangreicher globaler Erfahrung. Zuvor war er bei Zendesk tätig, wo er den Aufbau des weltweiten Partnergeschäfts leitete, mit dem das Unternehmen einen Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielte. In früheren Stationen seiner Karriere leitete Moreno Partnervertriebsgeschäfte mit Umsätzen in Milliardenhöhe bei Intel als General Manager und Vice President, Global Partner Sales, und bei Cisco als Vice President mit Verantwortung für die Partnerorganisation in den USA und LATAM.

„Als führender Anbieter von Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen hat Diligent einen vielversprechenden Wachstumskurs eingeschlagen, und diese Position wird durch die verstärkten Anstrengungen des Unternehmens bekräftigt, das Potenzial von Partnerschaften zu nutzen, um seinen Einfluss zu erweitern und den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden“, so Ricardo Moreno. „Ich freue mich darauf, das Partnerschaftsprogramm von Diligent auszubauen und den Marktanteil in Lateinamerika zu steigern.“

Über Diligent

Diligent ist der führende SaaS-Anbieter für Governance, Risk und Compliance (GRC) und bedient weltweit mehr als eine Million Anwender in über 25.000 Unternehmen. Unsere moderne GRC-Plattform bietet Vorständen, Geschäftsführern und anderen Führungskräften im gesamten Unternehmen eine holistische, integrierte Sicht auf ESG-Daten, Auditing, Risikomanagement, IT-Sicherheit, Ethik und Compliance. Diligent stellt den Führungskräften Technologien, Erkenntnisse und Vertrauen bereit, damit sie den Ausbau ihres Unternehmens noch effektiver, gerechter und erfolgreicher gestalten können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210928006169/de/

Medienkontakt:



Samuel Barber

Cognito

+1 917 246 2775

Samuel.Barber@cognitomedia.com