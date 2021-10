Disney World lässt endlich den Genie los

Disney Genie wurde letzten Dienstag in Disney World eingeführt und bietet neue kostenlose und kostenpflichtige Funktionen.

Der Clou ist die Genie+ Plattform, bei der die Gäste 15 US-Dollar pro Tag für einen begrenzten Zugang zu den schnelleren Lightning Lane Warteschlangen bezahlen können.

Auch die kostenlose Version der App wird dich etwas kosten, indem sie die Suche nach Essen und anderen Produkten in den Themenparks erleichtert.

Diese Veränderung ist nicht immer leicht umzusetzen, wenn du ein Freizeitparkbetreiber bist, der auf Nostalgie setzt. Ein großes Update der offiziellen Walt Disney App wurde letzten Dienstag veröffentlicht und sie wird die Gäste polarisieren, wenn sie eine der Attraktionen des Medienriesen betreten.

Es gibt eine Menge Dinge, die Disney Genie gut macht - und ich spreche aus Erfahrung, nachdem ich Anfang des Monats eine praktische Demo ausprobiert habe. Über die Vorzüge der Echtzeit-Optimierungstools in der kostenlosen Disney Genie App wird es keine großen Diskussionen geben. Die Erstellung individueller Reiserouten, eine optimierte Essensplanung und sogar der Zeitvertreib in der Warteschlange mit Augmented-Reality-Selfie-Filtern und Audiobeschreibungen der Sehenswürdigkeiten des Parks werden zu den Gewinnern gehören, wenn der Start nicht fehlerhaft ist.

Der eigentliche Knackpunkt wird Genie+ sein, die Plattform, auf der jeder Gast 15 US-Dollar für den Zugang zu einer begrenzten Anzahl von Hin- und Rückfahrten zu den Lightning Lane-Warteschlangen zahlen kann. Dann kommst du zur Lightning Lane+, wo zwei der beliebtesten Fahrgeschäfte in jedem der vier Parks des Resorts einen Aufpreis für den einmaligen Zugang zur schnelleren Warteschlange verlangen. Diese Veränderung ist für Disney ein echter Gewinnbringer, wenn sie funktioniert. Wenn es floppt, ist es wie giftiger Feenstaub.

Eine ganz neue Welt

Wenn du ein Gast bist, der mindestens 169 US-Dollar für ein Park-Hopper-Ticket für einen Tag in Disney World ausgibt - und vielleicht noch einmal 25 US-Dollar für den Park - dann ist die Entscheidung für Genie+ ein klarer Fall. Du zahlst bereits mehr als 15 US-Dollar pro Stunde für einen 11-stündigen Aufenthalt. Warum solltest du nicht noch einmal 15 US-Dollar zahlen, um sicherzustellen, dass du mehr als eine Stunde in der Schlange sparst und mehr erledigen kannst. Die Rechnung für Lightning Lane+ ist etwas komplizierter, aber wenn du schon in den Genie+-Kaninchenbau gegangen bist, warum solltest du nicht alles geben, um so schnell wie möglich in die Fahrgeschäfte mit den längsten Schlangen zu kommen?

Ganz anders sieht es natürlich bei Jahreskarteninhabern aus, die zwischen 1 und 4 US-Dollar pro Tag für den Zugang zu den Themenparks mit kostenlosem Parken zahlen. 15 US-Dollar für Genie+ und bis zu 30 US-Dollar mehr für ein Paar Lightning Lane+-Attraktionen auszugeben, wird für Disney World-Stammgäste ein heiß umkämpfter Budgetposten sein. Das ist in Ordnung für Disney. Wenn du nicht für Genie+ zahlen willst, bist du eine Person mehr in der Warteschlange, was Genie+ für alle anderen noch attraktiver macht.

Disney World wird jetzt viel mehr pro Person einnehmen, vor allem in den Hauptreisezeiten. Unterschätze jedoch nicht die monetäre Kraft der kostenlosen Genie-Funktionen. Die digitale, personalisierte Tipptafel auf der App wird die Gäste länger im Park halten und ihnen mehr Möglichkeiten bieten, zu essen, zu trinken und Merchandise zu kaufen.

Du kannst dich aus Prinzip weigern, für die Premium-Funktionen zu bezahlen, aber du wirst dafür bezahlen, wenn du dich tiefer in die neuen oder verbesserten App-Angebote ziehen lässt. Egal, ob du die Maut zahlst oder den längeren Weg auf den kostenlosen Straßen nimmst, du bist genau da, wo Disney World dich braucht, um in der neuen Normalität erfolgreich zu sein.

Der Platzhirsch unter den Reise- und Tourismusaktien wird den Buhvögeln, die Disneys neuen Machine-Learning-Tricks nicht gewachsen sind, einen Schritt voraus sein. Es spielt keine Rolle, ob du an der Lampe reibst oder nicht. Der Geist - oder in diesem Fall der Dschinni - ist raus und kann nicht wieder in die Flasche gesteckt werden.

